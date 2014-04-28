Киев. 28 апреля. УНИАН. Кандидат на пост президента Украины Валерий Коновалюк презентовал проект нового Трудового кодекса.

Документ был представлен сегодня на пресс-конференции в агентстве УНИАН

Коновалюк подчеркнул, что ныне действующий кодекс был принят еще в 1971 году и он не только “не способен эффективно регулировать трудовые отношения», но и “является серьезным тормозом в развитии экономики страны в целом”.

Коновалюк подчеркнул, что проектом предусмотрено, что трудовой договор может быть заключен между работником и работодателем только в письменной форме. По его словам, также предлагается новация о режиме ненормированного рабочего времени с ограничением его продолжительности в рамках - 2 часа в день, 120 часов в год.

Коновалюк подчеркнул, что в проекте Трудового кодекса “предусмотрены две сферы регулирования оплаты труда - на государственном и договорном уровнях”. По его словам, “впервые на законодательном уровне предлагается закрепить материальную ответственность работодателя за вред, причиненный имуществу работника».

Коновалюк предлагает экспертам, специалистам принять участие в публичном обсуждения проекта Трудового кодекса.