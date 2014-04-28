В штабе Порошенко уверены в его победе на выборах президента в первом туре

Киев. 28 апреля. УНАН. Победа кандидата на пост президента Украины Петра Порошенко в первом туре будет хорошим ответом на все попытки дестабилизировать ситуацию в Украине.

Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН заявил руководитель центрального избирательного штаба Порошенко Виталий Ковальчук.

Он заметил, что еще на старте избирательной кампании Порошенко предложил всем демократическим кандидатам объединиться в условиях угрозы внешнего врага, а кандидатам в президенты - подписать меморандум о честных выборах.

“Хотя ни один из кандидатов на сегодняшний день еще не присоединился к нашему меморандуму о честных выборах, мы, со своей стороны, ведем абсолютно прозрачную и честную кампанию без применения каких-либо методов «черного пиара». Наш ключевой оппонент в этой кампании – внешний враг и его “пятая колонна” в Украине. Для того чтобы Украина выстояла, нам необходимо объединение и высокая легитимность власти. Поэтому наше главное и основное задание – победа в первом туре со значительной поддержкой всех регионов... Именно победа в первом туре будет очень хорошим ответом на все попытки дестабилизировать ситуацию в Украине и навязать ей какой-то порочный сценарий. Мы готовимся к победе в первом туре”, - подчеркнул Ковальчук.

“Мы также провели уже ряд встреч с лидерами других политических сил, в том числе с представителями фракций в ВР, по поводу того, что сейчас необходимо достичь консенсус в тех вопросах, которые нам экспортируют извне для того, чтобы разъединить страну, и на все эти вопросы есть четкие ответы”, - сказал он, добавив, что сейчас важна идеология идей. По словам Ковальчука, идеологией Порошенко и его команды является единая целостная европейская Украина.

В свою очередь, руководитель объединенного Киевского штаба Ирина Геращенко заметила, что, согласно социологическим опросам, сегодня избиратели, в своем большинстве, выступают за то, чтобы выборы президента состоялись 25 мая и были честными и прозрачными.

“И тот уровень поддержки, который сегодня есть по отношению к кандидату в президенты Петру Порошенко, а это 48,5%, свидетельствует о том, что у нас есть все шансы говорить о первом туре. И это вопрос, в первую очередь, легитимности, ответа на внешние вызовы, а также очень значительной экономии средств на избирательную кампанию, что важно для бюджета”, - сказала она, подчеркнув важность честных и прозрачных выборов без применения админресурса и «черных» технологий.