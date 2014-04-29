Общественные активисты выступают за создание специальной комиссии при ВСЮ

Киев. 29 апреля. УНИАН. Общественные активисты выступают за принятие законопроекта “О мерах по обеспечению конституционных гарантий граждан на судебную защиту в Украине”, который предусматривает создание специальной комиссии при Высшем совете юстиции (ВСЮ).

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявила представитель ВО “Комиссия защиты незаконно обвиняемых”, адвокат Юлия Василенко.

Она рассказала, что эта комиссия будет наделена полномочиями относительно проверки соблюдения процессуальных норм закона при производстве в уголовных делах, а в случае выявления нарушений она будет иметь полномочия выносить решения, которые будут основанием для пересмотра того или иного уголовного дела в суде.

В свою очередь правительственный уполномоченный по вопросам антикоррупционной политики Татьяна Чорновол обратилась к народным депутатам с призывом поддержать данный законопроект в Верховной Раде. “Это первый шаг. А второй заключается в том, что нужно финансирование. Я считаю, что оно должно быть государственным. Это небольшие деньги, потому что помещение для работы комиссии можно взять в офисе Высшего совета юстиции. Члены этой комиссии должны работать на постоянной основе, поскольку их ожидает очень большой объем работы. Также этим людям нужны хорошие зарплаты, возможно финансирование и со стороны международных доноров”, - сказала она.

В свою очередь ранее незаконно осужденный Дмитрий Павличенко отметил, что в случае если комиссия признает, что в процессе уголовного дела были допущены нарушения прав осужденного, то следствием этого станет оправдание осужденного, а его дело будет возвращено на новое расследование.