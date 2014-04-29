Киев. 29 апреля. УНИАН. Эксперты прогнозируют дальнейшее увеличение социальных протестов в Украине.

Об этом они заявили на пресс-конференции в УНИАН.

Правозащитник, председатель ВОО «Институт Республика», член Общественного совета Майдана Владимир Чемерис отметил, что социально-экономическая ситуация в стране практически не изменилась. "По-сути, олигархам раздали сегодня вотчины, они формируют свои частные армии, и это вызывает возмущение социальных низов", - сказал он. Чемерис отметил, что поскольку социальная система после смены власти не изменилась, а еще в начале 2013 года эксперты прогнозировали социальный взрыв, то сейчас его все еще можно ожидать. "После февральской революции, как правило, бывает октябрьская, декабрьская ли... неважно, но я думаю, что она неминуема", - отметил Чемерис.

Заместитель директора Центра исследования общества, социолог Владимир Ищенко представил мониторинг протестов и репрессий. Этот мониторинг проводится названным центром уже четвертый год подряд.

В соответствии с исследованием, в 2013 году было зафиксировано, по меньшей мере, 4 тысячи 822 протестов. Это на 33% превысило количество протестов 2012 года (3636) и более чем вдвое превысило количество протестов в 2011 и 2010 годах (2277 и 2305 соответственно).

Ищенко отметил, что рост количества протестов в прошлом году предопределен не только началом Евромайдана, хотя только на протяжении одного месяца в декабре было зафиксировано более 1000 протестов. Так, мониторинг зафиксировал, что к середине ноября – к началу Евромайдана - было зафиксировано 3 тысячи 419 протестов, что демонстрировало тенденцию к росту протестной активности.

Он подчеркнул, что протесты 2013 года были беспрецедентно массовыми. Исследование зафиксировало почти 250 протестов при участии более тысячи лиц, что в 2,5 раза больше, чем в 2012 году и более чем в полтора раза больше, чем в 2010 году во время Налогового майдана. Ищенко отметил, что многолюдные протесты были не только киевским явлением. По меньшей мере, 16 протестов при участии более 10 тысяч лиц, произошли вне пределов Киева - в Симферополе, Донецке, Харькове, Луганске, Львове, Одессе, Ривне, Тернополе, Запорожье.

По словам социолога, значительную долю протестов составляли социально-экономические требования, но во время Майдана эти требования начали совмещать с политическими требованиями, требованиями обеспечения гражданских прав.

Один из важнейших типов социально-экономических протестов - протесты рабочих, количество которых в 2013 году достигло рекорда. Было зафиксировано 389 протестов в защиту прав наемных работников, что составляет 8% всех протестов за прошлый год.

"Относительно возможности объединения украинцев на общей социально-экономической платформе, то, что мы видим, это то, что Майдан катализировал социально-экономическое неудовлетворение одним способом, Антимайдан катализирует социально-экономическое неудовлетворение другим способом, пользуясь другими лозунгами, другими геополитическими союзниками", - отметил Ищенко.

По его убеждению, ввиду того, какую антисоциальную политику проводит новая власть, и ввиду прогнозов ухудшения экономического положения вряд ли можно ожидать спад протестной волны. "Скорее всего, мы увидим продолжение роста социально-экономических протестов, и вполне вероятную социальный майдан в ближайшем будущем", - отметил он.