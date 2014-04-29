Президентская кампания спокойная и малобюджетная - эксперты

Киев. 29 апреля. УНИАН. Эксперты заявляют, что нынешняя президентская кампания характеризуется низкими расходами, отсутствием административного ресурса, давления на журналистов и в целом проходит достаточно спокойно, в отличие от предыдущих президентских гонок.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявили председатель комитета “Равенство возможностей” Александр Чекмышев и председатель правления Комитета избирателей Украины Александр Черненко.

В частности Черненко отметил: “Наш мониторинг показывает смещение акцентов по сравнению с предыдущими выборами. Сегодня большинство тех вещей, о которых мы говорили на предыдущих выборах, а именно применение админресурса, подкупа, давление и запугивание журналистов, цензура, имеют лишь единичные случаи”.

Вместе с тем Черненко добавил, что имеют место неравное представительство кандидатов в президенты в СМИ и значительное количество заказных материалов, так называемой “джинсы”. В то же время он добавил, что “джинсы” все равно меньше, чем было в предыдущих избирательных кампаниях. “Если когда-то “джинса” была тотальной и в центральных, и в местных СМИ, имела место монополия нескольких кандидатов на “джинсу”, то сегодня мы видим некоторый плюрализм заказных материалов. Это не оправдывает заказчиков, но раньше у СМИ было табу на некоторые фамилии кандидатов и сколько бы кандидаты денег не предлагали, их материалы не размещались”, - сказал Черненко.

В свою очередь председатель комитета “Равенство возможностей” Чекмышев также отметил прогресс в освещении деятельности кандидатов в президенты по сравнению с предыдущими избирательными кампаниями: “Мы впервые за всю историю украинских выборов не имеем табуированных лиц на тех или иных телеканалах. Гораздо меньше используется разного рода фейков, манипуляционных технологий. Главной проблемой остается “джинса”.

Кроме того, он добавил, что СМИ, освещая деятельность представителей власти, не показывают их как агитаторов за ту или иную политическую силу. Должностные лица в выпусках новостей фигурируют исключительно как исполняющие своих обязанностей. А что касается самих кандидатов в президенты, то их деятельность представлена в телевизионных СМИ “почти сбалансировано”. Он добавил, что речь идет о самых рейтинговых кандидатах — Юлии Тимошенко и Петре Порошенко. “Немного отстал от них Михаил Добкин и еще больше Сергей Тигипко”.

Говоря о финансовой стороне избирательной кампании, эксперты отмечают небольшие по сравнению с предыдущими кампаниями расходы кандидатов в президенты на агитацию. В частности, Черненко заявляет, что нынешняя президентская кампания является самой дешевой: “Если раньше речь шла о десятках миллионов долларов, которые тратили рейтинговые кандидаты на выборы, то сегодня, если кто-то и потратил, то всего несколько миллионов”.

В свою очередь Чекмышев говорит о том, что избирательная кампания еще может усилиться ближе к дате выборов. “Очевидно нам не удастся обойти различных вариантов черного пиара. Первыми выбросами черного пиара я считаю заявления о лояльности Порошенко к России из-за того, что он имеет там бизнес, а также заявления в адрес Тимошенко, обвинения в том, что она — агент Кремля и выполняет путинский сценарий. Без черных технологий и взаимной борьбы мы не обойдемся. А что касается денег, то я соглашаюсь, что эта кампания будет в десять раз дешевле предыдущей”, - сказал Чекмышев.