Жильцы киевского общежития призывают власть города позволить им приватизировать жилье

Киев. 29 апреля. УНИАН. Жильцы киевского общежития по улице Вышгородской призывают киевские власти передать общежитие в муниципальную собственность и позволить им приватизировать жилье.

С таким обращением на пресс-конференции в УНИАН выступили представители инициативной группы жильцов общежития по ул. Вышгородской, 23-а.

“Мы призываем передать вышеуказанное общежитие территориальной общине города Киева для вопроса о приватизации жильцами занимаемых ими комнат”, - заявила юристконсульт Наталья Полтавская, представляющая интересы жильцов.

По ее словам, большинство жильцов сотни комнат общежития поселились в нем много лет назад на основании ордеров и состоят на квартирном учете в Подольской районной администрации Киева.

Полтавская сообщила, что в 2014 году балансодержатель потребовал от них заключить новые договора на дальнейшее проживание по гораздо более высоким тарифам. Так, стоимость одного койко-места составляет 665 грн/мес., а стоимость одной комнаты площадью около 20 кв. м, в которой живут семьями до 5 человек, – около 2 тыс. грн, что является непосильным для многих из них.

В случае незаключения нового договора балансодержатель общежития требует от людей освободить занимаемое жилье.

Активисты настаивают на законности своих требований, хотя многочисленные суды не удовлетворили ни одного их иска, и намереваются пикетировать Киевскую городскую госадминистрацию.

Как сообщал УНИАН, 18 июля 2012 года Виктор Янукович подписал Закон «Об Общегосударственной целевой программе передачи общежитий в собственность территориальных общин на 2012-2015 годы». Однако общественные организации заявляли о повсеместном нарушении прав жителей общежитий на приватизацию жилья, арендная плата за комнаты в украинских общежитиях зачастую необоснованно завышается, а также не прекращаются случаи незаконного выселения жителей. Законодательные механизмы для пресечения таких действий существуют, но на практике они не реализуются.