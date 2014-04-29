Открылись новые Sport Life в Одессе и Днепропетровске

Сеть фитнес-клубов Sport Life активно открывает клубы в регионах Украины.

В этом месяце сеть открыла 2 новых клуба: в Одессе и Днепропетровске.



Новый фитнес-клуб в Одессе расположен в ТРЦ City Center. Это уже 2-й клуб Sport Life в Одессе. Клуб, общей площадью в 5000 кв.м., работает в формате Премиум и Бизнес. На территории клуба расположен огромный аквакомплекс на 8 плавательных дорожек, вода в котором проходит 5 ступеней очистки, в т.ч. озонированием и ультрафиолетом. Отдельным преимуществом клуба является профессиональная сквош-арена.

Фитнес-клуб в Днепропетровске – также 2-й клуб Sport Life в городе. Он расположен в жилом комплексе «Дуэт». Площадь клуба составляет 1500 кв.м. В клубе представлена панорамная кардиозона с ультрасовременным американским оборудованием. Тут же работает банный комплекс и SPA-зона, студии групповых программ и SPA-бассейн. На последнем этаже клуба работает летняя терраса TRX.



Сеть Sport Life открывает фитнес-клубы во всех городах Украины с населением более 300 000 человек. На сегодня Sport Life – это 34 действующих клуба сети, 14 из которых находятся в регионах. Как заявили инвесторы компании на недавней пресс-конференции, менять своих планов по развитию сети они не намерены не смотря ни на какие кризисы. В планах компании к концу 2015 года увеличить количество клубов до 56.