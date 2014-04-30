В ОПОРЕ отмечают необходимость обеспечения безопасности СМИ, наблюдателей и кандидатов во время выборов президента

Киев. 30 апреля. УНИАН. Координатор избирательных и парламентских программ Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская отмечает необходимость обеспечения безопасности СМИ, наблюдателей и кандидатов во время выборов президента Украины.

Об этом она сказала на пресс-конференции в УНИАН.

По словам Айвазовской, центральные органы власти и органы местного самоуправления должны «поработать над некоторыми вопросами безопасности во время выборов».

Как сказала координатор ОПОРЫ, это информационная безопасность, которая касается в целом обеспечения доступа к информации, а также противодействие пропаганде и ложной информации.

Другой блок, по словам Айвазовской, - это безопасность кандидатов в президенты.

Айвазовская напомнила, что были внесены изменения в законодательство и теперь государственная охрана не будет предоставляться всем без исключения кандидатам в президенты. «Сейчас госохрану имеют 7 человек. Но по нашему мнению, все без исключения кандидаты, разве что они по собственной воле откажутся, должны быть обеспечены госохраной надлежащего уровня», - сказала она.

Кроме того, Айвазовская подчеркнула о безопасности помещений для голосования и помещений окружных избирательных комиссий. «Правоохранительные органы, Служба безопасности Украины, пограничные органы, все другие силы, которые могут отвечать должным образом в законодательном поле за этот процесс, должны быть мобилизованы для того, чтобы установить карту рисков, которая непосредственно имеет привязку к географическим центрам громад, районов, городов, областей», - сказала эксперт.

Также она высказалась за необходимость обеспечения безопасности членов избирательных комиссий окружного уровня, а также безопасности масс-медиа, наблюдателей, международных наблюдателей.

«Последний блок - это безопасность избирательной документации. Транспортировка бюллетеней, протоколов, списков избирателей должна быть осуществлена, в том числе, с использованием спецсредств, а не любыми гражданскими каналами, для того, чтобы они были сохранены, в безопасной форме, попали в места назначения, не были ни похищены, ни уничтожены», - сказала Айвазовская.