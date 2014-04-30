Представители интеллигенции призывают поддержать Порошенко и избрать президента Украины уже в первом туре

Киев. 30 апреля, УНИАН. Представители интеллигенции призывают поддержать кандидатуру Петра Порошенко с тем, чтобы президент Украины был избран уже в первом туре выборов.

Об этом говорится в обращении украинской интеллигенции о президентских выборах 25 мая, которое обнародовал на пресс-конференции в УНИАН писатель, герой Украины Дмитрий Павличко.

“Победа Петра Порошенко уже в первом туре засвидетельствует единство украинского народа, будет способствовать общественному согласию и проложит путь к европейскому будущему Украины”, - говорится в обращении.

Его авторы отмечают, что “продолжается агрессия России против Украины, режим Путина делает все, чтобы раскромсать и уничтожить наше государство”, и “в таких обстоятельствах выборы президента Украины приобретают судьбоносное значение. Украинский народ должен выразить доверие человеку, который способен достойно представлять и эффективно защищать интересы всех слоев общества и всех регионов Украины”.

Как сказано в обращении, “политический союз Петра Порошенко и Виталия Кличко является уникальным примером настоящего патриотического объединения, отрицанием извечной поговорки “два украинца - три гетмана”.

Под обращением поставили подписи, в частности, писатели Дмитрий Павличко, Юрий Мушкетик, Валерий Шевчук, Роман Лубкивский, а также оперный певец Анатолий Мокренко и почетный президент Национального университета “Киево-Могилянская академия” Вячеслав Брюховецкий.