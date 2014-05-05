Антирейдерский союз предпринимателей призвал власти внедрить прозрачную процедуру назначения чиновников в налоговые органы

Киев. 5 мая. УНИАН. Антирейдерский союз предпринимателей, объединяющий порядка 380 предприятий и трудовых коллективов всех регионов Украины, призвал власти внедрить прозрачную процедуру назначения чиновников в налоговые органы и уволить служащих, причастных к коррупционным скандалам.

Об этом в ходе пресс-конференции в УНИАН заявил директор союза Андрей Семидидько.

«Почему мы обратили внимание на Министерство доходов и сборов? Потому что это единственное министерство, которое собирает налоги и сборы, а не тратит их, - сказал Семидидько. – Мы выступаем за формирование нового общественного совета при Министерстве доходов и сборов и формирование кадровой комиссии, а также новой системы назначения лиц, предусматривающей люстрацию и классификацию требований к назначению".

По словам Семидидько, представители Антирейдерского союза уже обеспокоены, в частности, назначением Вячеслава Бусарева на должность и.о. начальника Главного управления Министерства доходов и сборов в Киеве, а также назначением Виктории Мальцевой и Александра Кучеренко главами Шевченковского и Святошинского районных управлений Миндоходов Киева соответственно. «Мы так и не получили ответа – кто назначал (этих чиновников - УНИАН), какой была процедура назначения, есть ли кадровый резерв, какие еще физлица и сотрудники Миндоходов претендовали на эти должности – никакой информации», - сказал Семидидько.

По его словам, эти чиновники могут быть причастны к должностным преступлениям, и заявления об этом уже готовятся для подачи в Генеральную прокуратуру. «Мы направляем заявления в Генпрокуратуру. Мы хотим добиться увольнения этих лиц. У нас в тылу действует пятая колонна, которая под прикрытием высших должностных лиц Миндоходов занимается выведением средств из государственного бюджета», - сказал Семидидько, подчеркнув, что активисты Антирейдерского союза записаны на прием к Генеральному прокурору Украины Олегу Махницкому. При этом он отметил, что назначения трех чиновников – не единственные, которые вызывают озабоченность и сомнение.

Семидидько подчеркнул, что представители Антирейдерского союза уже провели ряд протестных акций под Министерством доходов и сборов и Кабинетом министров и будут продолжать практику публичных выступлений. «Штурмовать министерство мы не будем. Но сейчас поднимается вопрос о том, чтобы заменить существующую и разработать новую систему подготовки и назначения людей в новую систему администрирования налогообложения», - сказал Семидидько.