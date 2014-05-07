Рейдерский захват медиахолдинга “100%” имеет целью срыв выборов в Одесской области – президент группы

Киев. 7 мая. УНИАН. Рейдерский захват холдинга “100%”, состоявшийся 30 апреля, может привести к срыву президентских выборов в Одесской области.

Об этом президент системы предприятий Azarov Group Андрей Азаров заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Он сообщил, что с 30 апреля около 50 боевиков захватили помещение медиахолдинга, откуда вели свою трансляцию три телеканала, где работают 8 печатных изданий и другие СМИ.

Азаров утверждает, что за рейдерским захватом помещения стоят политические силы, которые намерены сорвать президентские выборы в Одесской области, в том числе и путем блокирования работы медиахолдинга.

Он не назвал заказчика рейдерского захвата, заявив, что дал соответствующие показания СБУ, однако рассказал о формальных заказчиках рейдерского захвата.

“Поводом для захвата медиахолдинга стало политическое противостояние в Одесской области и желание сорвать выборы. Инструментом стал нормальный повод наличия полузаконных судебных решений, на основании которых бригада рейдеров зашла на предприятие”, - сказал Азаров.

Азаров отметил, что обратился в Совет национальной безопасности и обороны и Генеральную прокуратуру с просьбой вмешаться в ситуацию с рейдерским захватом помещений медиахолдинга, поскольку одесские стражи порядка, по его словам, не принимают никаких мер, а неофициально предлагают руководству холдинга самому защищать свое имущество, создав самооборону, силой выгнать из помещений холдинга захвативших помещение.