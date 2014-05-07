В штабе Порошенко заявляют, что Тимошенко пытается дискредитировать своего оппонента

Киев. 7 мая. УНИАН. Руководитель центрального избирательного штаба кандидата в президенты Петра Порошенко, народный депутат от партии «УДАР» Виталий Ковальчук заявляет, что кандидат в президенты, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко во время избирательной кампании пытается дискредитировать своего оппонента, и обращается к правоохранительным органам по поводу причастности “Батькивщины” к выпуску дискредитирующих материалов.

Об этом Ковальчук заявил на пресс-конференции в УНИАН.

По словам Ковальчука, необходимы пояснения со стороны Тимошенко, почему она «подыгрывает Партии регионов и КПУ в расколе страны, когда в очередной раз пытается втянуть страну в дрязги”.

По его словам, в то время, как Порошенко “подчеркивает необходимость объединения в борьбе с одним общим внешним врагом” - президентом РФ Владимиром Путиным и его «пятой колонной в Украине», Тимошенко “пытается втянуть страну в дрязги и интриги и объявила своим основным врагом Порошенко”.

“Попытка дискредитации Петра Порошенко стала навязчивой идеей Юлии Тимошенко, основной целью ее избирательной кампании”, - заявил Ковальчук.

По его словам, штаб Порошенко неоднократно обнаруживал материалы, дискредитирующие Порошенко, которые раздавали в агитационных палатках Тимошенко и, в частности, издание “Только факты”.

Он отметил, что на днях представители избирательного штаба Порошенко выяснили, что это издание печатается в одной из тернопольских типографий.

Руководитель информационного департамента штаба Порошенко Ирина Фриз утверждает, что “заказчиком тиража второго номера (издания) является народный депутат Украины, член “Батькивщины” Василий Деревляный, который является руководителем штаба Юлии Тимошенко в Тернопольской области”.

Ковальчук сообщил, что направлены депутатские запросы к и. о. генерального прокурора, министра внутренних дел Украины по поводу данного факта, чтобы “они дали правовую оценку таким действиям”, а в случае необходимости - возбудили уголовные дела.

При этом Ковальчук напомнил, что, в соответствии с законодательством Украины, типографии не имеют права печатать газеты, которые не зарегистрированы соответствующими государственными органами власти или органами местного самоуправления.

В свою очередь, присутствующая на пресс-конференции народный депутат от «УДАРа», руководитель объединенного Киевского штаба Порошенко Ирина Геращенко подчеркнула, что в издании «Только факты» не указаны адрес редакции и фамилия главного редактора.

По ее словам, также подано обращение в Министерство юстиции Украины по поводу того, зарегистрировано ли издание “Только факты”. По данным Геращенко, в реестре изданий такого издания нет, а из этого можно сделать предварительные заключения, что это “фальшивка-однодневка, которая создана только под выборы, чтобы порочить кандидата в президенты”.

Геращенко сообщила, что обратилась к президенту Ассоциации медиа-юристов относительно предоставления “моральной и юридической оценки подобному изданию”. По ее словам, необходимо прекратить практику, когда партийные издания “используются как дубина в «разборках» с политическими оппонентами”.