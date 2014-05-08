Освобожденный из плена в Славянске журналист Лефтер: сепаратисты более толерантно относятся к захваченным представителям СМИ

Киев. 8 мая. УНИАН. Освобожденный 2 мая из плена в Славянске журналист Сергей Лефтер заявляет, что сепаратисты более толерантно относятся к пленным представителям СМИ, в отличие от других захваченных людей.

Об этом Лефтер сообщил на пресс-конференции в УНИАН.

"К журналистам они относятся, в принципе, почти лучше всего, если сравнивать с другими", - сказал Лефтер и добавил, что пленных дважды в день кормили «какой-то кашей», кроме того, делились передачами от родственников задержанные местные жители, которых среди пленных было достаточно много.

По словам журналиста, самой худшей для него за три недели плена была первая неделя, когда практически постоянно приходилось находиться со завязанными скотчем руками, ногами и глазами, его допрашивали, но кто именно, он не знает.

Как сказал Лефтер, он до сих пор не может понять, зачем его так долго держали в плену и почему внезапно освободили, не вернув при этом документы и технику.

Лефтер сообщил, что присутствовал на допросах депутата Горловского горсовета Владимира Рыбака и еще двух парней, которых впоследствии нашли в реке убитыми. "Три человека, которых нашли с распоротыми животами, - их допрашивали при мне. Говорили, что их здоровью ничего не угрожает, а затем куда-то вывезли, а нам сказали, что их отпустили", - отметил Лефтер.

Говоря о сепаратистах, он отметил, что подавляющая это или местные жители, или те, кто приехал из других городов. Что касается россиян, то, как сказал Лефтер, их в Славянске немного, и они особенно не скрывают свою принадлежность к соседнему государству.

По словам Лефтера, он не может сказать, какое количество людей, в частности журналистов находится в плену. Ему известно, что там есть режиссер Павел Юров с товарищем Денисом, киевский студент Игорь.

Лефтер также отметил, что у первого из этих двух ребят есть подозрение на перелом носа (у одного) и перелом ребра (у другого), но врачей к ним не пускают.

Также Лефтер отметил, что в дальнейшем планирует заниматься журналистикой, но опять ехать в Славянск не планирует. "Туда возвращаться нет смысла, потому что уже «засвеченный», да и что там делать?", - объяснил он.

В свою очередь, активист фонда "Открытый диалог" Андрей Вальчишин и российской журналист Виктор Майстренко, которые занимаются вопросами освобождения журналистов из плена, заявили, что со стороны правоохранительных органов Украины делается маловато для освобождения всех пленных, и этот вопрос должен стать для государства вопросом «номер один».

Кроме того, они сообщили, что намерены создать базу данных пленных с целью их освобождения в дальнейшем.