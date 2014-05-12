В КИУ назвали фарсом и имитацией «референдум» в Луганской и Донецкой областях

Киев. 12 мая. УНИАН. Действо, произошедшее 11 мая в Луганской и Донецкой областях, никоим образом нельзя назвать референдумом, поскольку это был настоящий фарс и имитация.

Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН заявил председатель Комитета избирателей Украины Александр Черненко.

“То действо, которые произошло в нескольких населенных пунктах Донецкой и Луганской области 11 мая, нельзя никоим образом считать референдумом, и не только потому, что он антиконституционный, что само собой понятно. Сегодня мы не можем даже говорить о том, что произошедшее в двух областях хоть как-то отвечало общепринятым стандартам, процедурам того, что во всем мире принято считать референдумом. Если мы даже вспомним Крым, то там референдум был антиконституционным, антизаконным, с нарушением многих стандартов, но хотя бы иллюзия какой-то процедуры референдума в Крыму была создана. Организаторы того, что вчера было в Донецке и Луганске, даже не пытались создать иллюзию процедуры”, - отметил председатель КИУ.

По его словам, организаторы так называемого референдума даже не пытались соблюдать стандарты проведения референдумов.

“Печатание бюллетеней абсолютно бесконтрольно, транспортировка бюллетеней бесконтрольна и никакими документациями не регламентируется. Кто был в комиссиях, как были созданы комиссии – неизвестно. Помещения для голосования где-то были, где-то это было на улице, где-то это была передвижная машина. В огромных городах-стотысячниках работало несколько участков. Я не представляю, как скажем, в городе Мариуполе на 8 участках может проголосовать город, в котором более полмиллиона избирателей. Подсчет голосов был бесконтролен, наблюдатели и пресса не допускались, и подсчитать так быстро голоса – невозможно. То есть, это был фарс, имитация. Это было создание телекартинки для нескольких российских телеканалов с предварительно определенными результатами”, - отметил он.

Как сообщалось, 11 мая в Донецкой и Луганской областях сепаратисты провели так называемый референдум об определении статуса региона.

Они утверждают, что 89% граждан проголосовали за государственную самостоятельность самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Председатель "ЦИК" по проведению псевдореферендума о независимости так называемой Луганской народной республики Александр Малихин сообщил, что 94-98% избирателей проголосовали за отделение региона.

В соответствии с украинским законодательством, упомянутый опрос не имеет юридической силы и его проведения не признают ОБСЕ, ЕС, США и ряд других стран мира.