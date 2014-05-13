Киев. 13 мая. УНИАН. Эксперты призывают власть не медлить с реформированием органов прокуратуры.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявили директор программной инициативы “Права человека и правосудия” Роман Романов, исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека Аркадий Бущенко и заместитель председателя правления Центра политико-правовых реформ Роман Куйбида.

Бущенко отметил, что парламент должен безотлагательно принять законопроект №3541 о прокуратуре, принятый в первом чтении еще в прошлом году.

Он также отметил, что во время реформирования важно отменить функцию органов прокуратуры по общему надзору и оставить лишь функцию государственного обвинения в уголовных процессах. Эксперт объяснил это тем, что на сегодняшний день общий надзор со стороны прокуратуры приводит к нарушению принципа процессуального равенства сторон: суд, как правило, поддерживает сторону обвинения в процессах.

Вместе с тем Бущенко отметил, что нынешняя власть не спешит продолжать реформирование органов прокуратуры. По его мнению, власти выгодно иметь прокуратуру с широкими полномочиями.

“Поскольку ни одна власть в Украине не заинтересована в реформировании прокуратуры, потому что она для нее - золотой инструмент”, - сказал эксперт.

Он допустил, что нынешняя власть, как и предыдущая, хочет сохранить прокуратуру как «авторитарную систему» для того, чтобы иметь большее влияние на общество.

В свою очередь Куйбида заявил, что реформирование требует также и принцип отбора кадров в системе прокуратуры. По его словам, необходимо создать квалификационно-дисциплинарную комиссию наподобие Высшей квалификационной комиссии судей, которая профессионально занималась бы подбором кадров в органы прокуратуры. Кроме того, необходимо также отменить политический принцип при отборе руководящих кадров в систему органов прокуратуры.

По мнению эксперта, квалификационно-дисциплинарная комиссия должна рекомендовать кандидатуру на должность генерального прокурора, а президент без такой рекомендации не сможет назначить лицо на должность генпрокурора.

Кроме того, Куйбида заявил, что необходимо также создать специальную прокуратуру, которая занималась бы проверкой деятельности прокуроров в случае нарушения ими законов, а также поддерживала бы государственное обвинение по громким коррупционным делам.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 7 ноября 2014 года поддержала в первом чтении внесенный президентом Украины законопроект «О прокуратуре». Этот проект закона был в пакете «евроинтеграционных».

Законопроект определяет правовые принципы организации прокуратуры Украины, систему прокуратуры, статус прокуроров, порядок осуществления прокурорского самоуправления, а также устанавливает систему и общий порядок обеспечения деятельности прокуратуры.

Как отмечается в пояснительной записке, законопроектом, в частности, предусматривается полная отмена функции прокуратуры по надзору за соблюдением и применением законов (так называемый "общий надзор"). Отмечается, что основная роль в исполнении таких заданий отводится профильным органам государственной власти.

В то же время полномочия прокуратуры в сфере общественных отношений, не связанных с уголовным судопроизводством, ограничиваются исключительно ее возможностью осуществлять действия, связанные с выполнением конституционной функции представительства интересов гражданина или государства в суде. При этом объем полномочий прокурора аналогичен комплексу прав адвоката при предоставлении правовой помощи.

Законопроектом также предусматривается сужение полномочий прокурора относительно представительства в суде интересов гражданина или государства.