Кандидат в мэры Киева Салий обещает реформировать дорожное хозяйство столицы

Киев. 13 мая. УНИАН. Кандидат-самовыдвиженец на должность городского председателя Киева, глава наблюдательного совета Киевской муниципальной ассамблеи Иван Салий в случае победы на выборах 25 мая обещает провести реформу дорожного хозяйства столицы.

Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в УНИАН.

По словам Салия, парковки, подземные переходы и рекламные объекты около проезжей части необходимо перевести на обслуживание коммунальной корпорации "Киевавтодор", чтобы дать возможность наполнить бюджет дорожного хозяйства и оживить дорожное строительство столицы.

Кроме того, Салий считает необходимым возобновить проект управления транспортным движением. В частности, он предлагает внедрить технологию, которая позволит управлять светофорами в ручном режиме через единый центр управления.

"Это позволит чувствовать комфорт каждому водителю, потому что власть видит, что он стоит в пробке", - сказал Салий.

Присутствующий на пресс-конференции эксперт фонда "Сокращение рисков" по вопросам кадровой политики Андрей Юхимец отметил, что эти и другие представленные технологии стоят очень дорого, но для такого города, как Киев, они окупаются в течение пяти лет.

Также участники пресс-конференции рассказали о намерениях организовать в Киеве службу такси на автомобилях с электродвигателем как основу для развития зарядных электрических станций.

"Частный инвестор готов построить на территории Киева инфраструктуру зарядных станций для киевлян, которая у него бы окупилась за счёт эксплуатации такси", - отметил участвующий в пресс-конференции основатель первой в Украине компании по продаже электромобилей Арсений Абдураимов.