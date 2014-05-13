Кандидат в мэры Киева Салий обещает реформировать дорожное хозяйство столицы
Киев. 13 мая. УНИАН. Кандидат-самовыдвиженец на должность городского председателя Киева, глава наблюдательного совета Киевской муниципальной ассамблеи Иван Салий в случае победы на выборах 25 мая обещает провести реформу дорожного хозяйства столицы.
Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в УНИАН.
По словам Салия, парковки, подземные переходы и рекламные объекты около проезжей части необходимо перевести на обслуживание коммунальной корпорации "Киевавтодор", чтобы дать возможность наполнить бюджет дорожного хозяйства и оживить дорожное строительство столицы.
Кроме того, Салий считает необходимым возобновить проект управления транспортным движением. В частности, он предлагает внедрить технологию, которая позволит управлять светофорами в ручном режиме через единый центр управления.
"Это позволит чувствовать комфорт каждому водителю, потому что власть видит, что он стоит в пробке", - сказал Салий.
Присутствующий на пресс-конференции эксперт фонда "Сокращение рисков" по вопросам кадровой политики Андрей Юхимец отметил, что эти и другие представленные технологии стоят очень дорого, но для такого города, как Киев, они окупаются в течение пяти лет.
Также участники пресс-конференции рассказали о намерениях организовать в Киеве службу такси на автомобилях с электродвигателем как основу для развития зарядных электрических станций.
"Частный инвестор готов построить на территории Киева инфраструктуру зарядных станций для киевлян, которая у него бы окупилась за счёт эксплуатации такси", - отметил участвующий в пресс-конференции основатель первой в Украине компании по продаже электромобилей Арсений Абдураимов.