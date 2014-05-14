Киев. 13 мая. УНИАН. В Киеве инициируют создание экспертной комиссии по вопросам реформирования медицинской сферы.

На таком решении сошлись участники круглого стола «Состояние столичной медицины. Целесообразность действующей программы реформирования. Реальные перспективы развития», который состоялся сегодня в УНИАН. Участниками мероприятия были как представители власти – парламентарии и чиновники, так и врачи.

Как отметила народный депутат Украины, председатель подкомитета по вопросам законодательного обеспечения охраны материнства и детства, репродуктивного здоровья Комитета по вопросам здравоохранения Мария Ионова, медицинская реформа, начатая старыми властями Киева, вызывает недовольство и множество нареканий как со стороны медицинских работников, так и со стороны пациентов. Она обратила внимание на отсутствие каких-либо анализов полученных результатов от внедрения реформы. Поэтому парламентской фракцией политической партии «УДАР» Виталия Кличко инициировано максимально объективное обсуждение проблем реформирования отрасли здравоохранения, а также сбор предложений специалистов относительно дальнейшей модернизации этой сферы. Поэтому на сегодняшний круглый стол были приглашены и представители столичного медицинского сообщества, которые объединились в общественную организацию «Здоровый Киев», представители других профессионально и социально заинтересованных лиц: ученые, представители власти, профсоюзов, страховых компаний, общественных организаций, которые созданы и действуют в интересах медиков и пациентов.

Как отметила Ионова, реформа медицины крайне нужна для столицы, и медицинское страхование должно стать одной из неотъемлемых ее составляющих. "Но перед тем, как мы будем двигаться дальше, нужно сделать выводы. И мы должны признать ошибки и двигаться дальше", - подчеркнула народный депутат. Она сообщила, что сейчас уже создана рабочая группа по вопросам реформы системы здравоохранения, по результатам работы которой будет вынесено соответствующее решение профильного Комитета ВР и будут представлены последующие законодательные инициативы, которые нужны для реформирования медицинской отрасли столицы в частности.

Важнейшие аспекты, которые были обсуждены на круглом столе сегодня, касались вопросов оплаты труда работников сферы, оснащения и структуры учреждений, организации медпомощи пациентам и тому подобное.

В частности, представители медицинского сообщества сошлись на том, что медицинская реформа не была должным образом подготовлена, не была обеспечена соответствующими условиями для ее успешной реализации, а потому не дала ожидаемого результата.

Председатель комитета по вопросам здравоохранения общественного совета при КГГА, член общественного совета при Минздраве Украины, член общественной организации "Здоровый Киев", доктор медицинских наук, доцент кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии Нацакадемии последипломного образования им. Шупика Ольга Горбунова отметила, что общественный совет все время пытался работать по вопросам реформирования сферы здравоохранения.

"Мы создали "Здоровый Киев" для того, чтобы помогать и влиять на решения по тем вопросам, которые принимаются в сфере здравоохранения. За это время мы организовали не один соцопрос – изучалось мнение медиков, экспертов, пациентов по поводу тех событий, которые происходят в нашем городе. Реформирование форсировалось и навязывалось сверху, поэтому выполнять эти задачи было чрезвычайно трудно, потому что они вообще не были согласованы с условиями предоставления этих услуг, не отвечали нуждам населения, статистика почти не изучалась и не учитывалась... реформа была принята без надлежащего финансирования, без кадрового обеспечения и без обеспечения нормативно-правовой базы", - заявила Горбунова.

Она также поддержала предыдущего спикера и выразила убеждение, что дальнейшее развитие здравоохранения, "как это во всем мире, лежит через принятие закона об общеобязательном медицинском и социальном страховании, через изменение финансового механизма финансирования отрасли, через возможность честной конкуренции между лечебными учреждениями и врачами, между свободой выбора пациентом своего лечебного учреждения и врача".

"К сожалению, сегодня доступность и та декларация, которая была в первую очередь предложена этой реформой, то есть повышение доступности эффективной медицинской помощи, не выполнена. Это можно констатировать по результатам многих проверок", - сказала представитель Общественного совета.

Горбунова призвала медиков как можно шире приобщиться к вопросам и решению проблемы реформирования отрасли и предлагать свое виденье.

Результатом сегодняшнего круглого стола стала принятая резолюция, в которой идет речь, кроме создания экспертной комиссии по вопросам реформирования учреждений здравоохранения, также об: изучении вопроса о внедрении муниципальной страховой медицины, создании единого реестра медицинских услуг в лечебных учреждениях и внедрении унифицированных тарифов на такие услуги, распределении полномочий между государственным уполномоченным органом здравоохранения и медицинским самоуправлением. Также резолюция содержит рекомендацию о сохранении института педиатрии и внедрении обязательного медицинского страхования. Представителями медицинского сообщества также предоставлено предложение Комитету ВР относительно возобновления института профилактики заболеваний, соответствующие мероприятия в рамках которого должны начинаться с детского сада.