Больше всего своих представителей в состав УИК делегировали Тимошенко и Порошенко, меньше всего – Рабинович - исследование

Киев. 14 мая. УНИАН. Больше всего своих представителей в состав участковых избирательных комиссий делегировали кандидаты на пост президента Украины Юлия Тимошенко и Петр Порошенко, меньше всего – Вадим Рабинович, ни одного из своих представителей не направил Владимир Саранов.

Об этом свидетельствуют статистические материалы и результаты исследования данных о формировании участковых избирательных комиссий на досрочных выборах президента Украины 2014 года, которые во время пресс-конференции в УНИАН озвучил руководитель мониторингово-аналитической группы «ЦИФРА» Назар Бойко.

Он отметил, что, согласно календарному плану проведения избирательного процесса, одним из его этапов является формирование ОИК и УИК. Представление от кандидатов на пост президента на формирование УИК вносится в ОИК за 23 дня до дня голосования и до 6 мая все ОИК должны были создать УИК.

«По состоянию на 6 мая все УИК были созданы в количестве более 30 тысяч человек и почти все кандидаты на пост президента делегировали своих представителей в УИК за исключением кандидата Саранова, который не подал ни одного своего представителя в УИК. Наибольшее количество членов УИК делегировали Юлия Тимошенко, Петр Порошенко, Зорян Шкиряк, Николай Маломуж и Сергей Тигипко. Это те кандидаты, которые воспользовались почти на 100% своими возможностями внесения кандидатур на членство в УИК», - сообщил Бойко.

По его словам, Тимошенко внесла 29 тысяч 148 членов УИК, Порошенко - также больше 29 тысяч, Шкиряк – 29 тысяч, Маломуж – почти 29 и Тигипко - 28 тысяч 384 члена УИК.

Кандидаты Петр Симоненко, Олег Тягнибок, Василий Куйбида, Александр Клименко и Анатолий Гриценко также воспользовались своим правом на внесение членов УИК, но не использовали все возможности полностью. Так, по данным исследования, Симоненко внес почти 23 тысячи членов УИК, а Гриценко – почти 21 тысячу.

«Имеем также группу кандидатов, которые внесли наименьшее количество членов УИК, – Вадим Рабинович – 244 члена УИК. В то же время Василий Цушко, Юрий Бойко, Дмитрий Ярош и Ринат Кузьмин, Ольга Богомолец, Михаил Добкин и Олег Ляшко внесли членов УИК в пределах от 11 до 16 тысяч», - проинформировал Бойко.

По его словам, при создании УИК, ОИК должны были распределить квоты в отношении руководящего состава УИК. Они распределяются пропорционально количеству внесенных кандидатами представлений на членов УИК в зависимости от участка.

Как сообщал УНИАН, внеочередные выборы президента Украины запланированы на 25 мая 2014 года. На пост президента будет баллотироваться 21 кандидат.