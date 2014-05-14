Кандидаты в Киевсовет от УНП и "Собора" договорились об объединении усилий в вопросах развития столицы

Киев. 13 мая. УНИАН. Украинская народная партия и Украинская платформа «Собор», которые предлагают в Киевсовет свои команды, заявили о готовности сотрудничать в стратегических вопросах развития и управления столицей.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН на тему: «Новые объединения ради обновления власти» сообщили кандидат на должность мэра Киева и №1 в списке в Киевсовет от УНП Олег Деревянко и член Центрального провода УП “Собор” и №1 списка в Киевсовет от партии Артем Биденко.

Переговоры с другими партиями, которые предлагают новые команды, относительно объединения усилий ради создания новой системы городского и государственного управления, продолжаются, отметили представители политсил.

Биденко, комментируя договоренность, отметил, что сегодня существует необходимость в объединении потенциалов разных команд для создания пакета эффективных реформ. По его словам, ни одна политическая сила в стране не имеет возможностей для реализации реформ во всех сферах.

“Эксперты и профессионалы распылены, работают с проектными решениями, но не предлагают системных подходов. Мы стремимся изменить ситуацию и начинаем именно с командного сотрудничества. В его основе - общие ценности и общая цель. Распределив сферы ответственности, вместе мы сможем значительно больше, чем в одиночку”, - сказал представитель “Собора”.

Как отметил Деревянко, революция, которая началась на Майдане в конце прошлого года, завершится только тогда, когда будет построена новая - эффективная и прозрачная - система управления как в государстве, так и в городе. “Это станет возможным, если в Киевсовет и на должность городского головы будут избраны люди, которые не были частью старой системы. Именно поэтому объединение новых профессиональных команд дает шанс столице стать примером для всей страны”, - заявил он.

Деревянко убежден, что именно изменение системы управления должно быть первоочередным шагом в нынешней ситуации.

“Кажется, это Эйнштейн сказал, что нельзя решить проблему в пределах системы, которая эту проблему порождает. Она будет постоянно ее порождать снова. Поэтому нужно изменить систему управления. Если мы изменим систему управления и повернем ее в направлении строительства основ экономических, которые бы работали на город, а затем уже использование этого ресурса на наращивание социальных благ и льгот, то тогда эта система изменится и начнет работать”, - сказал Деревянко.

Участники пресс-конференции уверили, что команды, которые они ведут в Киевсовет, сформированы из специалистов, способных принести пользу городу и киевлянам.

“Мы в начале пути. Мы верим, что победим на выборах в Киевсовет. Но понимаем, что это не будет очень большой процент, наша программа минимум - 3-4%. Это немного людей, но это только начало для того, чтобы идти дальше”, - сказал Биденко.

Киев. 13 мая. УНИАН. Украинская народная партия и Украинская платформа «Собор», которые предлагают в Киевсовет свои команды, заявили о готовности сотрудничать в стратегических вопросах развития и управления столицей.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН на тему: «Новые объединения ради обновления власти» сообщили кандидат на должность мэра Киева и №1 в списке в Киевсовет от УНП Олег Деревянко и член Центрального провода УП “Собор” и №1 списка в Киевсовет от партии Артем Биденко.

Переговоры с другими партиями, которые предлагают новые команды, относительно объединения усилий ради создания новой системы городского и государственного управления, продолжаются, отметили представители политсил.

Биденко, комментируя договоренность, отметил, что сегодня существует необходимость в объединении потенциалов разных команд для создания пакета эффективных реформ. По его словам, ни одна политическая сила в стране не имеет возможностей для реализации реформ во всех сферах.

“Эксперты и профессионалы распылены, работают с проектными решениями, но не предлагают системных подходов. Мы стремимся изменить ситуацию и начинаем именно с командного сотрудничества. В его основе - общие ценности и общая цель. Распределив сферы ответственности, вместе мы сможем значительно больше, чем в одиночку”, - сказал представитель “Собора”.

Как отметил Деревянко, революция, которая началась на Майдане в конце прошлого года, завершится только тогда, когда будет построена новая - эффективная и прозрачная - система управления как в государстве, так и в городе. “Это станет возможным, если в Киевсовет и на должность городского головы будут избраны люди, которые не были частью старой системы. Именно поэтому объединение новых профессиональных команд дает шанс столице стать примером для всей страны”, - заявил он.

Деревянко убежден, что именно изменение системы управления должно быть первоочередным шагом в нынешней ситуации.

“Кажется, это Эйнштейн сказал, что нельзя решить проблему в пределах системы, которая эту проблему порождает. Она будет постоянно ее порождать снова. Поэтому нужно изменить систему управления. Если мы изменим систему управления и повернем ее в направлении строительства основ экономических, которые бы работали на город, а затем уже использование этого ресурса на наращивание социальных благ и льгот, то тогда эта система изменится и начнет работать”, - сказал Деревянко.

Участники пресс-конференции уверили, что команды, которые они ведут в Киевсовет, сформированы из специалистов, способных принести пользу городу и киевлянам.

“Мы в начале пути. Мы верим, что победим на выборах в Киевсовет. Но понимаем, что это не будет очень большой процент, наша программа минимум - 3-4%. Это немного людей, но это только начало для того, чтобы идти дальше”, - сказал Биденко.