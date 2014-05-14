«Опора» считает необоснованными решения ТИК о снятии с выборов мэра Киева Оробец и Салия

Киев. 13 мая. УНИАН. Гражданская сеть «Опора» считает необоснованными решения ТИК о снятии с регистрации кандидатами на пост Киевского городского головы Лесю Оробец и Ивана Салия, однако окончательные выводы сделает по получении соответствующих документов.

Об этом сообщила на пресс-конференции в УНИАН координатор избирательных и парламентских программ Гражданской сети «Опора» Ольга Айвазовская.

Она напомнила, что в соответствии со ст. 35 п. 6 Закона Украины о местных выборах, запрещено выдвигаться одновременно от двух политических партий.

«В данном случае этого выдвижения не было, есть выдвижение путем самовыдвижения и путем выдвижения как внепартийного лица в списке политической партии. Поэтому, с одной стороны, если есть ссылка исключительно на эту норму закона, то снятие с регистрации является законодательно необоснованным со стороны ТИК, но пока мы не получим полного решения, исчерпывающего комментария я дать не могу», - сказала Айвазовская.

По ее словам, нарушения со стороны этих кандидатов «в качестве выдвижения от двух политических партий нет».

Как сообщал УНИАН, Киевская избирательная комиссия сняла кандидата на пост мэра Киева Оробец с регистрации в столичные мэры и в депутаты Киевсовета. Также комиссия сняла Салия с регистрации в мэры столицы.

«Киевская избирательная комиссия сняла с выборов. Я, как внепартийный самовыдвиженец, возглавляю внепартийный список, и они говорят, что такая комбинация невозможна», - сообщил Салий.

В то же время Салий добавил, что «в действительности мы не один раз консультировались по этому поводу и все это закон разрешает».

По такой же причине сняли с регистрации и Оробец.