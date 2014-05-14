Эксперты прогнозируют рост доли стального строительства при возведении коммерческой недвижимости

Киев. 14 мая. УНИАН. Доля стального строительства при возведении коммерческой недвижимости будет расти за счет большей эффективности металлоконструкций по сравнению с бетоном, меньших сроков строительства и стоимости проектов.

Соответствующий прогноз на пресс-конференции в УНИАН озвучил управляющий директор Украинского центра стального строительства (УЦСС) Роман Курашев.

«В Украине пока бетон является доминирующей технологией. Доля стального строительства в коммерческом сегменте составляет порядка 25%. В то же время на западе, в Великобритании 7 зданий из 10 - стальные конструкции, в США – это 5-6 зданий из 10. То есть, у нас есть достаточно серьезный резерв для роста. Постепенно, по мере того, как рынок будет развиваться, доля стального строительства будет увеличиваться», - сказал Курашев.

По его словам, уже сейчас на украинском рынке коммерческой недвижимости наблюдается жесткая конкуренция. Из-за падения ставок аренды девелоперы находятся под давлением и вынуждены искать альтернативные технологии, которые позволят повысить эффективность и окупаемость своих объектов.

По мнению Курашева, одной из таких технологий в условиях постоянного роста в последние несколько лет стоимости традиционных стройматериалов является использование стальных конструкций.

«Стальное строительство в последнее время, особенно с февраля 2011 года, подешевело, что обусловлено глобальным кризисом перепроизводства на мировом рынке. В то же время, цемент является довольно энергозатратной технологией. Все мы знаем, что цены на газ за последние 10 лет выросли с 50 долларов за тысячу кубометров до почти 500 долларов – то есть в 10 раз. Соответственно цены на цемент растут», - сказал эксперт.

Однако, по словам эксперта, среди отечественных девелоперов до сих пор бытует укоренившийся миф о том, что бетонное строительство дешевле стального.

Как отметил присутствовавший на пресс-конференции руководитель инженерного центра УЦСС Артем Билык, проведенное центром исследование свидетельствует об обратном.

«Применение металлических конструкций позволяет осуществить ввод объекта в эксплуатацию на 3 месяца раньше... Это приводит не только к удешевлению самого проекта (поскольку меньшая длительность строительства требует меньше трудовых ресурсов). Это также ведет к дополнительным бонусам, таким как уменьшение времени разворачивания строительной площадки», - сказал Билык.

В свою очередь генеральный директор компании «Укрстальконструкция» Владимир Носов отметил, что в случае использования стальных конструкций при строительстве короткопролетной схемы (7,5 на 7,5 м), разница между итоговой стоимостью квадратного метра по сравнению с бетонным строительством составляет порядка 1%. А вот при строительстве долгопролетной схемы (15 на 7,5 м) использование стальных конструкций обойдется еще дешевле бетонных – на 5,6%.

Курашев также обратил внимание, что за счет меньших сроков строительства девелопер получает возможность не только снизить затраты на само строительство, но и раньше начать генерировать денежный поток от аренды помещений, что в конечном итоге сокращает срок окупаемости проекта для инвесторов.

Справка УНИАН. Украинский центр стального строительства – ассоциация участников рынка металлостроения, участниками которой являются ведущие производители и дистрибьюторы стального проката, заводы по производству металлоконструкций, кровельных и фасадных систем, а также отраслевые проектные и научные организации, монтажные и строительные компании.