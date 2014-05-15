Киев. 15 мая. УНИАН. Эксперты предлагают реформировать милицию в сервисную службу полиции по гарантированию безопасности граждан и правопорядка.

На пресс-конференции в УНИАН представители экспертной группы по реформированию органов правопорядка в рамках общественной инициативы «Реанимационный пакет реформ» презентовали концепцию реформирования правоохранительных органов и проект Закона Украины «О полиции и полицейской деятельности».

Как заявил один из разработчиков документа, эксперт Центра политико-правовых реформ, главный эксперт рабочей группы по реформированию органов правопорядка в Украине инициативы «Реанимационный пакет реформ» Александр Банчук, главной целью реформирования милиции является трансформация существующей модели в сервисную службу полиции, которая в своей работе в сфере предотвращения, пресечения и раскрытия правонарушений руководствуется принципами верховенства права и неуклонного соблюдения прав и основополагающих свобод человека.

По словам Банчука, также эксперты разработали проект Закона Украины «О полиции и полицейской деятельности».

"С 90-го года не было инициативы изменить закон "О милиции". Мы предлагаем свои изменения, проект которых послали в МВД, Министерство юстиции и ожидаем их заключений и рекомендации", - сказал Банчук.

По его словам, изменениями к закону предлагается установить, что министр внутренних дел как политическое лицо должен быть лишен полномочий на оперативное управление полицией.

Также эксперты предлагают изменить статус милиции, чтобы полиция превратилась из военизированного формирования в службу, которая предоставляет обществу услуги по гарантированию безопасности и правопорядка, а сами полицейские должны быть госслужащими, а не военнослужащими, и иметь простые и понятные для людей звания, которые не должны копироваться с воинских званий.

Кроме того, проектом закона предусмотрено создание местной полиции, административной полиции, в которую будут входить служба патрулирования, служба охраны и служба оперативного реагирования. Также предлагается сформировать уголовную, финансовую, военную и пограничную полицию.

В то же время, по мнению экспертов, должны быть реорганизованы ГАИ, патрульная служба, государственная лесная охрана, рыбоохрана, а их функции передаются административной полиции.

Вместе с тем Банчук отметил, что полиция не должна заниматься регистрацией транспортных средств, принимать экзамены на право их управления, выдавать разрешения на перевозку опасных грузов и тому подобное.