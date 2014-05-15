Всего 5-10% выпускников интернатов адаптируются к самостоятельной жизни - эксперт

Киев. 15 мая. УНИАН. Всего 5-10% выпускников интернатов социализируют и адаптируются к самостоятельной жизни.

Об этом сообщил директор Международного благотворительного фонда «Центр филантропии и фандрайзинга», выпускник интерната для детей-сирот Ростислав Галелюк сегодня на пресс-конференции УНИАН во время презентации своей книги «З інтернату – до успіху».

«В Украине, по данным на 2014 год, проживает около 92 тысяч детей-сирот и детей, которые лишены опеки родителей. Из них в интернатах воспитываются около 18 тысяч. Но эта статистика – лишь определенный срез количества детей на момент времени. Никто не задумывается, куда идут дети после того, как они заканчивают эти интернаты. В среднем лишь 5-10% выпускников интернатов социализируют и адаптируются к самостоятельной жизни. До 40 лет доживает лишь каждый десятый выпускник интерната и 2-3% выпускников заканчивают жизнь самоубийством. Это данные специалистов по вопросам социального сиротства и благотворительных организаций», - сказал он.

Однако, по мнению Галелюка, реальные цифры намного хуже.

«Интернаты не готовят детей к жизни за пределами этого заведения, как следствие - выходят дети полностью не готовые к самостоятельной жизни, не имеют элементарных бытовых навыков, которые не ориентируются в том, с каким миром им придется иметь дело», - заметил эксперт.

«Чтобы помочь детям-сиротам подготовиться к самостоятельной жизни, мы подготовили путеводитель «З інтернату – до успіху», - сообщил автор.

По его словам, первый тираж составляет 4 тыс. экземпляров, «он дает ответы на вопрос, как готовить завтрак, как распланировать собственный бюджет, как уберечь себя от мошенников, как общаться с чиновником, как арендовать квартиру».

В свою очередь украинская телеведущая Наталия Розинская отметила, что «книга обязана помочь тем детям, в руки которых она попадет, это «дневничок-подсказка», ее приятно прижать к сердцу, которую хочется носить с собой. Если эта книга подкорректирует жизнь хотя бы одного ребенка – это будет означать, что это все не напрасно».

Куратор благотворительных проектов Мария Богомаз убеждена, что «это книга о том, как нужно помогать детям и как не нужно помогать детям, это осознанная благотворительность, которая дает детям-сиротам в будущем шанс выйти из той системы, в которой они находятся».