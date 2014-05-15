Общественное движение "Майдан" создает Комитет примирения для прекращения всех вооруженных столкновений на востоке Украины

Киев. 15 мая. УНИАН. Представители и активисты Общественного движения "Майдан" образуют Комитет примирения и призывают все стороны вооруженного противостояния на востоке прекратить огонь, остановить кровопролитие и сесть за стол переговоров.

Соответствующее обращение было озвучено сегодня на пресс-конференции в УНИАН активистом Ночной Варты Майдана Сергеем Похилевичем.

По его словам, сегодня в противостояниях принимают участие, кроме Вооруженных Сил Украины, частные воинские формирования, а криминальные вооруженные группировки из разных областей, пользуясь политической ситуацией, занимаются мародерством и грабежами.

"Мы предлагаем всем без исключения участникам противостояния прекратить применение оружия и остановить кровопролитие", - процитировал заявление Похилевич.

Авторы документа также призывают стороны конфликта обеспечить переговоры между их представителями без участия высшей власти, поскольку, по убеждению активистов Майдана, именно новая власть "воспользовалась победой народа и устанавливает свой олигархический режим". Кроме того, сторонам противостояния предлагается обеспечить представительство народа Украины на международных переговорах, обеспечить безопасность переговоров и перевести конфликт в правовое поле. А для решения этих задач инициируется образование Комитета примирения, в который могут войти все, кто сможет помочь повернуть ситуацию в мирное русло.

Комментируя инициативу образования Комитета и призыв к переговорам, представитель Общественного движения "Майдан" Александр Ржавский отметил: "Если власть не способна что-то сделать для примирения, мы должны защитить себя сами". "Мы предлагаем всем, кто держит оружие в руках, немедленно прекратить его использование! Мы не предлагаем немедленно освободить захваченные помещения, сдать оружие, связать себе руки и сдаться, мы предлагаем: давайте встретимся и поговорим, подумаем, как нам быть. Давайте остановимся сегодня, потому что так или иначе - завтра, через неделю, месяц, год - мы поймем, что необходимо вести переговоры, нам нужен мир, и тем самым мы сохраним сотни, тысячи жизней и страну от катастрофы", - отметил Ржавский.

Он прибавил, что Украине нужно не перемирие, а примирение, достичь которого можно только сообща.