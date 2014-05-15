В Украине стартует проект «Правовая помощь для журналистов и общественных активистов»

Киев. 15 мая. УНИАН. В Украине стартует социальный проект «Правовая помощь для журналистов и общественных активистов».

Проект представила его руководитель, председатель правления Всеукраинского центра правовой помощи «Общественный защитник» Алла Мукшименко на пресс-конференции в УНИАН.

Проект будут реализовывать общественная организация «Всеукраинский центр правовой помощи «Общественный защитник», ОО «Фонд региональных инициатив», ОО «Днепродзержинский союз защиты прав человека» при поддержке Национального фонда поддержки демократии.

По словам Мукшименко, проект будет реализовываться в пяти городах Украины. Так, в Киеве, Львове, Днепродзержинске, Харькове и Чернигове уже работают общественные приемные, куда журналисты и общественные активисты могут обращаться за получением юридической помощи. Адреса общественных приемных: г. Киев, ул. Саксаганского, 44-Е, офис 25. Тел.: 044 201-63-33; г. Днепродзержинск, ул. Сыровца, 6. Тел.: 056 953-20-82; г. Львов, ул. Кривоноса, 10, офис 1. Тел.: 022 253-40-53; г. Харьков, пр-т Московский,140/1, офис 11. Тел.: 057 760-45-97; г. Чернигов, ул. Шевченко,105-а. Тел.: 046 67-03-12.

Также до президентских выборов для журналистов и общественных активистов круглосуточно будет работать горячая телефонная линия: 080- 030- 10- 81, а после выборов линия будет работать в дневное время и принимать обращения из всех регионов Украины.

Помощь, которую журналисты могут получить, обратившись в общественные приемные, включает предоставление юридических консультаций, подготовку судебных заявлений, жалоб, обращений, в особых случаях - представительство интересов клиента в государственных организациях и во время судебных процессов.

Мукшименко заметила, что в приемные могут обратиться не только журналисты, а любые люди, которые имеют активную гражданскую позицию. По ее словам, каждый общественный активист или мирный протестующий имеет право свободно выражать свое мнение, а в случае нарушения этого права – возможность получить правовую защиту.

Председатель правления общественной организации "Днепродзержинский правозащитный союз" Виталий Куприй заметил, что идея проекта возникла во время Евромайдана.

«Мы видели каждый день, как к нам приходили журналисты, которые получали травмы, не знали, как вести себя в отношениях с правоохранительными органами, многие активисты обращались, и у меня возникла такая идея – организовать мощную правовую помощь», - сказал он.

Куприй отметил, что сегодня угрозы для работников СМИ и активистов не исчезли, и особенно на востоке стране – в Луганской и Донецкой областях, где многие журналисты и общественные активисты сегодня нуждаются в защите. На его взгляд, потребность в правовой помощи может возникнуть и в других регионах, в том числе во время финальной части избирательной кампании.

Инициаторы проекта отметили, что в будущем Украину ожидает сложный путь выхода из кризиса, избирательная кампания, непростой путь трансформации всех ветвей законодательной и исполнительной власти, стабилизация политической и экономической ситуации в стране, и именно в такой напряженный переходный период очень важно обеспечить эффективное функционирование правовой системы и гарантировать гражданам все права и свободы, определенные Конституцией Украины.

«Каждый гражданин, каждый журналист, общественный активист или мирный протестующий имеет право свободно выражать свое мнение, а в случае нарушения этих прав – возможности правовой защиты. К сожалению, украинская власть не смогла гарантировать права человека и верховенство права в стране. А во время последних событий в Украине профессия журналиста стала одной из самых опасных, и более того - попытки журналистов или общественных активистов выразить свое мнение завершались противоправным применением силы со стороны правоохранительных органов. Поэтому группа общественных организаций начинает реализацию социального проекта «Правовая помощь для журналистов и общественных активистов в Украине», - подчеркнули авторы проекта.