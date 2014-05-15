«Диаспора чеченского народа» призывает украинские власти прекратить спекуляции на тему участия чеченцев в столкновениях на востоке Украины

Киев. 15 мая. УНИАН. Всеукраинская общественная организация «Диаспора чеченского народа» призывает украинские власти прекратить спекуляции на тему участия чеченцев в вооруженных столкновениях на Востоке Украины.

Об этом председатель правления ВОО «Диаспора чеченского народа» Салман Садаев сказал на пресс-конференции в УНИАН.

«Обращаемся к представителям украинской власти с призывом прекратить спекуляции на тему участия чеченцев в вооруженных столкновениях в Украине. Громкие и необоснованные заявления политиков могут привести к расовой нетерпимости и национальной неприязни», - сказал Садаев.

По его словам, «Диаспора чеченского народа» не имеет никаких подтвержденных и достоверных доказательств того, что на территории Украины действуют чеченские военные.

«Ответственно заявляем, что чеченский народ не принимает никакого участия в конфликте между Россией и Украиной», - сказал Садаев.

Он акцентировал внимание на том, что недавно в интернет-изданиях и в Сети был опубликован видеоролик, якобы подтверждающий присутствие чеченцев в Славянске Донецкой области.

По словам Садаева, на видео сначала жители Славянска рассказывают о перестрелках украинских военных с сепаратистами, после этого руководство Министерства внутренних дел Украины подтверждает факт присутствия в Украине хорошо подготовленных чеченских боевиков, затем видеоряд дополнен теми самыми чеченцами, которые входят в состав батальона специального назначения.

«Ответственно заявляем, что на видео чеченский спецназ поздравляет президента Чечни Рамзана Кадырова с его 29-летним днем рождения. В ролике командир спецназа обращается к главе республики с поздравительной речью на чеченском языке. В текущем году Рамзану Кадырову исполнится 38 лет, то есть это видео десятилетней давности», - сказал Садаев.