“Женщины за будущее” требуют от центральной власти проведения всеукраинского референдума

Киев. 16 мая. УНИАН. Всеукраинская политическая организация “Женщины за будущее” считает, что стабилизировать политическую ситуацию в государстве сможет всеукраинский референдум.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявила председатель ВПО “Женщины за будущее” Валентина Довженко.

“Мы направили обращение господину Турчинову. Наша позиция — лучше плохой мир, чем победная война. Мы очень настаиваем на диалоге, чтобы власть прислушивалась к 62 процентам людей и не побоялась провести референдум”, - сказала Довженко.

Она также отметила, что на референдум нужно вынести 4 вопроса. Первый вопрос о национальной идее - “единство, законность, справедливость”. Второй вопрос касается устройства Украины, а именно унитарное государство с широкими полномочиями регионов. Третий вопрос — это форма правления в государстве: президентско-парламентская или парламентско-президентская. И четвертый вопрос — внешнеэкономический курс государства (интеграция с Россией или с Евросоюзом).