Кулинич обратится в прокуратуру относительно невыполнения решения суда о восстановлении его в должности руководителя музея “Київська фортеця”

Киев. 16 мая. УНИАН. Экс-руководитель Национального историко-архитектурного музея “Київська фортеця” Вячеслав Кулинич намерен в ближайшее время обратиться в органы прокуратуры относительно невыполнения чиновниками КГГА решения суда о восстановлении его в должности с теми полномочиями, которые были до увольнения.

Об этом Кулинич заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Кулинич объяснил, что ему предложили вернуться на должность директора музея “Київська фортеця”, но при этом есть должность генерального директора этого музея, которая появилась после его увольнения в соответствии с измененным положением о заведении.

Таким образом, заявил Кулинич, сейчас КГГА не выполняет решение суда, потому что он не возобновлен в должности с теми же полномочиями, которые были при увольнении.

Кулинич отметил, что апелляционный суд дал точное разъяснение относительно его восстановления в должности директора музея.

“В документе коллегии судей написано: поскольку истец освобожден от должности директора музея, и на время увольнения он был единоличным руководителем музея, суд обязан восстановить его в той же должности, с которой он был уволен с сохранением полномочий директора на время его увольнения”, - сказал Кулинич.

“В случае отсутствия должности директора с объемом тех полномочий работодатель должен предложить работнику другую должность. А в случае несогласия работника на это предложение, работодатель обязан выполнить судебное решение, внеся соответствующие изменения в документы по организации труда”, - говорится в решении суда, которое зачитал Кулинич.

Он добавил, что решение суда подлежало немедленному выполнению.

По информации Кулинича, вчера он получил письма от гендиректора музея, в котором просят объяснить отсутствие на рабочем месте. Это письмо, согласно его объяснению, - доказательство того, что он не согласился на должность, на которой он был восстановлен, но никаких другой действий со стороны руководства Департамента культуры КГГА не было совершено, а следовательно, решение суда не выполнено.

“Имея уже доказательства о преднамеренном невыполнении решения суда, я буду обращаться в прокуратуру с заявлением о том, что нужно открыть уголовное дело. Это письмо дает юридически полное завершение о совершенном преступлении должностными лицами Департамента культуры”, - сказал Кулинич.

Он выразил убеждение, что в данном деле директор Департамента культуры КГГА Светлана Зорина, как государственный служащий, превысила свои полномочия, и должна ответить за это.

“Я считаю, что изменение решения суда является превышением полномочий...”, - отметил он.

Кроме того, Кулинич добавил, что будет настаивать не просто внести изменения в Положение о штатном расписании музея, а вообще отменить настоящий документ.

“Там изменен учредитель — теперь это не Кабмин, и даже не Киевсовет, который может учреждать такие заведения, а Киевская городская госадминистрация. Этим Положением они изменяют распоряжение 20-летней давности о переименовании музея “Косой капонир” в музей “Київська фортеця. При этом “выпал” о “памятнике-музее”. И в соответствии с документом имущество уже не принадлежит музею. И есть пункт, что в случае прекращения музея, его экспонатами распоряжается даже не КГГА, а ликвидационная комиссия. И это не только об экспонатах, но и о земле — 140 га. Безусловно, я бы такого документа не допустил. Был подготовлен масштабный дерибан территорий памятника”, - заявил Кулинич.

“Но такое постановление существовать не будет — я подам документы в прокуратуру, и пусть она разберется”, - отметил он.

Присутствующий на пресс-конференции председатель ОО «Киевский культурный трибунал» Константин Климашенко выдвинул требование к киевской власти немедленно освободить Зорину от должности руководителя Департамента культуры. По его словам, проведенный анализ отдельных соглашений, которые были подписаны в последние годы Департаментом культуры с компаниями относительно организации и проведения в Киеве общегородских мероприятий, указывает на нарушение в деятельности этого Департамента.

Климашенко заявил о выявлении его организацией “вопиющих нарушений, которые только слепой не может увидеть”. Также он обратил внимание, что в Департаменте была начата проверка КРУ, но теперь она по каким-то причинам приостановлена.

“Мы просим и требуем от председателя КГГА, чтобы он освободил Зорину от должности директора Департамента культуры. Если он не может уволить, то должен отстранить ее от исполнения обязанностей на время проверки КРУ, чтобы она не влияла на проверку”, - заявил Климашенко.

Как сообщал УНИАН, Кулинич был освобожден от должности руководителя музея “Київська фортеця” летом 2012 года. До этого увольнения он проработал в музее около 17 лет.

Кулинич сразу заявил, что считает незаконным приказ Главного управления культуры КГГА (сейчас - Департамент культуры КГГА) о его увольнении. В связи с этим он обжаловал приказ в Окружном административном суде Киева.

В свою очередь начальник Главного управления культуры КГГА Зорина настаивала на законности освобождения Кулинича от должности директора музея “Київська фортеця”.

14 мая 2013 г. Апелляционный суд Киева своим решением восстановил Кулинича в должности руководителя музея.

20 мая Кулинич заявил, что его не пускают на рабочее место по “звонку” из Департамента культуры КГГА.

13 марта 2014 года столичный апелляционный суд вынес очередное решение о восстановлении Кулинича в должности директора музея “Київська фортеця”.