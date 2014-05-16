Война России с Украиной приведет к экологической катастрофе мирового масштаба — Партия зеленых

Киев. 16 мая. УНИАН. Война России с Украиной приведет к экологической катастрофе мирового масштаба.

Об этом лидер Партии зеленых Украины Денис Москаль заявил на пресс-конференции в УНИАН.

Он отметил, что в Украине сосредоточено большое количество техногенных объектов, и в случае войны повреждения этих объектов в ходе боевых действий приведет к экологической катастрофе.

“Я хотел бы обратить внимание на один ракурс, о котором почему-то не говорят. Недопустимо вести любые, а тем более полномасштабные военные действия, ведь наша страна перенасыщена техногенно-опасными объектами: атомными станциями, водохранилищами, международными газопроводами. Если не произойдет деэскалации конфликта, его последствия могут стать намного хуже, чем после Чернобыльской катастрофы”, - сказал Москаль.

Также лидер Партии зеленых, обращаясь к руководству Российской Федерации, отметил, что экологические катастрофы не знают границ, и последствия такой катастрофы почувствуют, в первую очередь, сами жители России.

Москаль призвал российскую власть отвести войска от украинской границы, отменить военные учения, запланированные накануне президентских выборов в Украине, и прекратить финансировать сепаратистов и террористов в Украине, а также диверсии.

Лидер Партии зеленых также считает, что международное сообщество должно усиливать дипломатическое и экономическое давление на Россию из-за ее агрессии против Украины.

“Потому что убытки, которые могут быть нанесены странам, будут мизерными по сравнению с экологическими последствиями, которые могут наступить в случае полномасштабных военных действий на территории Украины”, - отметил Москаль.