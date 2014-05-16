Общественность и врачи призывают власть выделить средства на ремонт аппаратов искусственной вентиляции легких в больницах

Киев. 16 мая. УНИАН. Представители общественности и врачи призывают власть выделить средства на ремонт аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в больницах.

Об этом президент общественной организации «Украинская ассоциация содействия здравоохранению населения» Игорь Гендель сказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, специалисты Научно-исследовательского центра здравоохранения населения и окружающей среды Украины провели в 660 больницах мониторинг технического состояния аппаратов ИВЛ производства ГП «Буревестник».

«2139 аппаратов ИВЛ требуют сервисного обслуживания и ремонта, который не проводился с начала эксплуатации. Уже завтра они могут выйти из строя. Это острая проблема. В государстве денег на это нет, мы это понимаем. Однако необходимо изыскать ресурсы на то, чтобы был проведен минимальный технический осмотр и ремонт этих аппаратов», - сказал Гендель.

Он призвал органы власти, кандидатов на должность президента Украины обратить на эту проблему особое внимание.

По словам Генделя, на районном уровне руководителям медицинских заведений очень трудно найти средства на ремонт аппаратов ИВЛ.

«Это вопрос вчерашнего дня. Мы сталкиваемся ежедневно с обращениями относительно неотложности этой проблемы. Ожидать, пока придет новый президент, может быть поздно», - отметил Гендель.

В свою очередь главный анестезиолог Минздрава Украины, профессор Феликс Глумчер отметил, что в неотложной медицинской помощи нуждаются более 500 тысяч пациентов в год, из них удается спасти более 400 тысяч.

«Это самые тяжелые пациенты, поэтому анестезиология - одна из главных отраслей медицины. Первое, с чем сталкиваются наши медики, – это предоставить быстро и правильно первую медицинскую помощь. Именно эти аппараты жизненно необходимы для пациентов, которые находятся в тяжелом состоянии и нуждаются в интенсивной терапии. Наличие аппаратов искусственной вентиляции легких очень важно. В нашей стране есть проблема с такой аппаратурой – имеем ее недостаток. Из 5,5 тысяч аппаратов более 2 тысяч исчерпали свой ресурс», - сказал Глумчер.