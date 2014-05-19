Председатель КИУ уверен, что значительная часть избирательных участков в Донецкой и Луганской областях 25 мая будет работать

Киев. 19 мая. УНИАН. В Комитете избирателей Украины уверены, что в Донецкой и Луганской областях 25 мая, в день голосования на выборах президента Украины, значительное количество избирательных участков откроется и заработает.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил председатель правления КИУ Александр Черненко.

"За неделю до выборов ситуация в Донецкой и Луганской областях остается напряженной. Но я бы не говорил категорически, что в этих областях выборы не состоятся... Я точно скажу, что значительная часть участков в Донецкой и Луганской областях откроется", - сказал Черненко.

В то же время он отметил, что в связи с напряженной ситуацией в этих регионах "до половины голосов, а то и больше, будет потеряно".

Вместе с тем председатель КИУ отметил, что под угрозой в Луганской области остается проведение выборов городских голов в Перевальске, Лисичанске, Ровеньках и Антраците. «Если президентские выборы в некоторых местах Донбасса состоятся, то выборы местные вызывают сомнение", - сказал Черненко.

Продолжая тему, он отметил, что в других регионах Украины таких проблем нет, хотя могут возникнуть точечные провокации или источники напряженности, которые на общий результат не повлияют.