"Майдан мониторинг": Права человека в Крыму нарушаются массово и системно

Киев. 19 мая. УНИАН. Информационный центр “ Майдан мониторинг” заявляет о массовых и системных нарушениях прав людей в Крыму после аннексии полуострова Российской Федерацией.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявили представители ИЦ “ Майдан мониторинг” Наталия Зубарь (председатель правления ИЦ), руководитель мониторинговой миссии Владимир Ханас и эксперт Сергей Данилов, ссылаясь на результаты проведенного на протяжении марта-апреля 2014 г. мониторинга соблюдения конституционных прав и свобод в АР Крым.

В частности, на протяжении указанного периода на территории аннексированного Крыма работала группа ИЦ «Майдан мониторинг» в составе 12 человек, которые через коллективный Твиттер передавали выявленные факты нарушений.

По словам Зубарь, согласно выводам мониторинговой группы, ситуация все время ухудшается. “И выводы таковы: будет еще хуже”, - заявила она.

Информируя о проведенном мониторинге нарушений прав жителей полуострова, Ханас сказал, что в данном случае о какой-то конкретной статистике говорить не будет: ”Статистика очень простая - сколько людей, столько и нарушений. Если мы имеем миллион населения, то мы имеем миллион нарушений. Потому что там на улице останавливают, осматривают с автоматом вещи, не разрешают выходить на митинг, не разрешают перемещаться... Это территория сплошного нарушения. Здесь невозможно вести статистику”.

Он отметил, что речь идет о “системном полном нарушении прав человека”.

“Мы можем говорить о любом количестве, и оно будет правильным”, - отметил Ханас.

Эксперты заявили об обнаруженных фактах нарушения имущественных прав, прав проведения собраний, права на образование и прочее.

В свою очередь Данилов подчеркнул, что видит «экспортирование» на территорию оккупированного Крыма “северокавказских практик”, когда внезапно задерживаются и исчезают люди. Так, по его словам, из Крыма в Москву вывезено уже около десяти человек, но отсутствует информация, в чем их обвиняют, есть ли у них доступ к адвокатам.

“Практика северного Кавказа свидетельствует о том, что люди могут исчезать. Активисты, журналисты, те, которые не понравились ФСБ, могут исчезать. В определенных регионах Северного Кавказа действуют эскадроны смерти, и люди исчезают не в тюрьмах, а исчезают вообще навсегда. Я в настоящее время постоянно сравниваю ситуацию в Крыму с Северным Кавказом. Она еще не такая, как там, но все идет к тому, что Российская Федерация экспортировала к нам, на нашу территорию, оккупированную, северокавказские практики”, - сказал Данилов.

Он также отметил, что согласно анализам разных отчетов - и ОБСЕ, и ООН, и украинских общественных организаций, украинские активисты в Крыму и вообще люди, которые просто демонстрируют свою украинскую идентичность, подвергаются репрессиям, то есть только по факту того, что они украинцы.

Эксперты считают, что при нынешних условиях повлиять на ситуацию можно лишь общественной солидарностью и оглаской.

“Инструментарий для противодействия – ограниченный, если вообще не отсутствует. Но когда есть солидарность – появляется шанс”, - заявил Данилов.

Зубарь отметила и важность сотрудничества украинского омбудсмена с его коллегой из России и с российским правозащитным сообществом. “Это второй, наверно, единственный механизм, который остается. И определенные минимальные успехи в этом уже достигнуты. Известно, что российский омбудсмен перед 18 мая посещал Крым, встречался с Меджлисом, подготовлен отчет. Это хоть в какой-то мере может способствовать минимальному, неполному, ограниченному, кажущемуся соблюдению прав человека, причем не всех, а основных”, - прокомментировала она.

Также Зубарь отметила и механизм внешнего давления на Россию, в частности, по инициативе украинцев за рубежом и их международной солидарности.

Не исключила она и создание в Крыму партизанского движения: “В Крыму происходят очень динамичные процессы. И хотя говорят, что крымчане очень инертны, но сейчас они сталкиваются с очень серьезными проблемами - пустые пляжи, российские порядки. Там впереди очень серьезный экономический кризис, более серьезный инфраструктурный кризис, и, по крайней мере, уже бизнес начинает думать, даже среди тех, кто кричал за Россию: что будет? Будет партизанское движение. И придется людям помогать делать там партизанское движение - это единственный выход”.

Резюмируя, эксперты отметили, что соблюдение прав человека на полуострове в наибольшей мере будет зависеть от того, насколько крымчане смогут объединяться и защищать свои права.

“Это очень тяжело, это не украинская ситуация. Но другого пути, чем совместная работа мониторинговых групп, таких как «Майдан мониторинг», активистов, журналистов и самих крымчан не будет. Только совместная работа, максимальное освещение, оперативная реакция и солидарность”, - отметил Данилов.