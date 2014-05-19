Киев. 19 мая. УНИАН. Юристы создали бизнес-палату по возврату имущества, незаконно отобранного у бизнеса через теневые схемы, действовавшие в последние годы.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил глава общественной организации “Украинское юридическое общество” Олег Березюк.

“Мы договорились о сотрудничестве и естественно, что министерство (Министерство юстиции – УНИАН) взялось за координацию этой работы”, - сказал Березюк.

По его словам, первоочередной задачей бизнес-палаты станет выявление действовавших теневых схем и передача материалов в компетентные государственные органы, что потребует эффективного взаимодействия с органами власти.

“Для того чтобы решить проблему, нужно объединять усилия и государства, и гражданского общества, потому что это дело всего нашего народа - средства украли у всех нас”, - сообщил Березюк.

Как сообщал УНИАН, министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что из госбюджета в прошлом году было выведено 290 млрд грн, а с учетом государственных гарантий скрытый дефицит бюджета составлял, вместе с частным сектором, около 800 млрд грн.

По его словам, большая часть этих средств выводилась через соответствующие офшорные зоны заграницу. При этом только из местных бюджетов, специальных фондов было незаконно выведено около 70 млрд грн.

По подсчетам Федерации работодателей Украины, объем взяток, которые украинский бизнес был вынужден выплачивать чиновникам, достиг 160 млрд грн в год. Основная составляющая объема взяток - это непосредственно взятки и откаты, выплачиваемые при проведении процедуры государственных закупок, возвращения НДС, таможенного оформления и отношений в аграрной сфере.