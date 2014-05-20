Бизнес призвал украинское правительство ликвидировать монополию в сфере утилизации отходов упаковки

Киев. 20 мая. УНИАН. Представители 20 бизнес ассоциаций призвали Кабинет министров ликвидировать государственную монополию на утилизацию отходов упаковки.

Об этом в ходе пресс-конференции в УНИАН заявили вице-президент по стратегическому развитию Американской торговой палаты в Украине (ACC) Тарас Качка и председатель Украинской упаковочно-экологической коалиции «УкрПЭК» Владимир Слабый.

«Государственная компания («Укрэкоресурсы» - УНИАН) является де-факто монополистом, но практика последних лет показала, что, сколько бы денег туда не поступало — она не способна сама эффективно утилизировать отходы упаковки», - сказал Качка.

«А деньги есть, ведь бизнес постоянно платит», - добавил он.

По словам Качки, существующее в Украине законодательство в данной сфере сводится лишь к поддержке монополии, а для изменения ситуации необходимо пересмотреть законодательную базу с использованием мирового опыта.

В свою очередь, Слабый отметил, что согласно действующим нормам государственного регулирования, для начала таможенного оформления товаров, импортер должен оплатить услуги государственного предприятия «Укрэкоресурсы» и получить разрешение экологического инспектора, в результате чего возникает пространство для коррупционных схем.

«При этом, хотя ГП «Укрэкоресурсы» и получает более 100 млн грн в год, фактически услуги не предоставляют, в результате добросовестные импортеры должны заключать дополнительные договоры с альтернативными подрядчиками», - сказал Слабый.

Он отметил, что в Украине на сегодняшний день показатель утилизации упаковки не превышает 4%, в то время как действующая в ЕС система расширенной ответственности производителя обеспечивает утилизацию до 60% таких отходов.

Присутствующий на конференции директор Лиги производителей пищевых продуктов Геннадий Кузнецов сообщил, что на сегодняшний день разработан законопроект “Об упаковке и отходах упаковки”, который соответствует нормам ЕС и уже прошел все согласования, но до сих пор так и не передан Кабмином в Верховную Раду для рассмотрения.

Законопроект предусматривает переложить ответственность за утилизацию упаковки на производителя, что позволит эффективно очистить улицы от отходов и в то же время загрузить отечественные мощности по переработке отходов, которые сейчас предприятия вынуждены специально импортировать.

Как сообщал УНИАН, 24 апреля Кабинет министров Украины внес на рассмотрение парламента очередной пакет законопроектов, направленных на гармонизацию принципов ведения бизнеса с общемировой практикой в части упрощения разрешительных процедур и соответствия производственных стандартов Украины стандартам Европейского Союза.

Представленные законы направлены на то, чтобы помочь украинским предприятиям синхронизировать стандарты с ЕС.

Ранее Павел Шеремета заявлял, что формирование регуляторной платформы, позволяющей Украине войти в первую десятку стран по легкости ведения бизнеса, является одной их ключевых задач Министерства экономического развития и торговли Украины, а при разработке законов по дерегуляции украинской экономики будет учитываться опыт ведущих стран рейтинга по легкости ведения бизнеса

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Укрэкоресурсы» создано в 2001 году, является единственным уполномоченным предприятием, которое отвечает за построение на общенациональном уровне системы сбора и утилизации отходов как вторичного сырья, а также за организацию системы раздельного сбора твердых бытовых отходов.

В структуру госпредприятия по состоянию на конец 2012 года входили 26 представительств в Украине, три комплекса по переработке отходов, информационно-аналитический и санитарно-медицинский центр. В 2012 году предприятие получило доходы в размере 120 млн грн.