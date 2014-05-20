В Национальной демократической партии Украины заявляют о неправильном названии партии в бюллетенях на выборы в Киевсовет и требуют от ТИК устранить ошибку

Киев. 20 мая. УНИАН. Лидер Национальной Демократической партии Украины Алексей Цельев заявил, что название партии в бюллетенях на выборах в Киевсовет указано неправильно, и в связи с этим партия направила в городскую территориальную избирательную комиссию жалобу с требованием перепечатать бюллетени.

Об этом он сказал на пресс-конференции в УНИАН.

“Произошел очень досадный случай с названием нашей партии, которое потеряло слово “Украина” во время формирования списков партий для участия в выборах в Киевсовет. Это случилось 7 мая во время жеребьевки. Мы получили номер 30, но во внутренних документах избирательной комиссии слово “Украина” в полном названии нашей партии было утеряно”, - объяснил Цельев.

По его словам, работникам столичной городской территориальной избирательной комиссии сразу было сделано замечание относительно неправильного названия партии.

“И мы надеялись, что эта досадная случайность будет устранена. Тем не менее, на сайте ТИК во время презентации бюллетеней, которые будут принимать участие в выборах во многомандатном округе по Киеву 25 мая, мы еще раз убедились, что слово “Украина” из названия партии исчезло”, - отметил Цельев.

Он отметил, что ошибка является существенной и может привести к признанию недействительными выборов во многомандатном округе Киева.

“Это не только случайность, мы считаем, но это также достаточно серьезный сигнал о качестве подготовки к выборам. И это имеет ряд негативных последствий”, - сказал Цельев.

По его словам, во-первых, из-за ошибки в названии партии избиратели будут дезориентированы, потому что идентифицируют ее по полному названию.

“Потому что среди партий, которые идут на выборы, минимум, четыре партии, имеющие в своем названии слово “демократическая” или “демократические”. И ни одна из этих партий не заканчивается словом “Украина”. Поэтому очень важно, чтобы нас не путали, чтобы наши голоса не уходили другим партиям”, - отметил Цельев.

Второй негативный момент, по его словам, это несоответствие заявленного названия партии и названия в избирательном бюллетене, что дает формальный повод для обращения в суд о признании выборов в Киевсовет недействительными.

“И этим поводом может воспользоваться кто-либо для решения своих интересов, своей цели”, - отметил Цельев.

Вместе с тем он отметил, что партия до сих пор не получила ответа на свою жалобу, но ожидает, что она поступит сегодня-завтра.

Цельев также выразил надежду, что “досадная случайность будет устранена, и что это не является никакой целенаправленной акцией против молодой политической силы”.

Он подчеркнул, что сейчас не может сказать стопроцентно, будет ли Национальная Демократическая партия Украины обращаться в суд в связи с ошибкой в бюллетенях.

“Нужно все шаги делать постепенно — сначала пройдем этот этап, а затем будем рассуждать о следующем”, - уточнил Цельев.

В то же время он проинформировал о “нескольких нападениях людей с холодным оружием” на агитационные палатки политсилы с требованием остановить агитацию. Соответствующие заявления от партии поданы в органы внутренних дел, расследование этих случаев продолжается.

Кандидат от партии в депутаты Киевсовета Лилия Гомольская призвала избирателей - сторонников партии, в любом случае ориентироваться в бюллетене с партийными списками на номер 30, под которым значится их политсила.

“Мы стремимся, чтобы выборы в Киевсовет прошли максимально прозрачно и честно, поэтому мы представили 721 наших наблюдателей: 308 — в многомандатный избирательный округ и 413 — в мажоритарные избирательные округа. Кроме того, будут привлечены доверенные лица кандидатов”, - добавил Цельев.

Фото-новости с пресс-конференции: http://photo.unian.net/rus/themes/48356

Видео-запись пресс-конференции: http://www.unian.net/multimedia/video/714-v-natsionalnoy-demokraticheskoy-partii-zayavlyayut-o-nepravilnom-nazvanii-partii-v-byulletenyah.html