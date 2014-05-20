Духовный центр “Возрождение” хочет открыть на Подоле Центр помощи и реабилитации бездомных

Киев. 20 мая. УНИАН. Духовный центр “Возрождение” хочет открыть в Киеве на Подоле Центр помощи и реабилитации бездомных людей.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил старший епископ “Возрождения”, пастор Валентин Кольба.

Он отметил, что Центр имеет опыт работы с бездомными и брошенными людьми, так как начал такую деятельность более 10 лет назад в Днепропетровске.

“Сегодня, когда наше служение крепнет и расширяется в Киеве, мы видим, что можем применить наш опыт в столице. И данное желание возникло у наших прихожан, в сердцах нашей команды. Для нас это сегодня, как бремя”, - сказал пастор.

«К сожалению нам сегодня неизвестна работа, которая проводится с людьми, которые не имеют постоянного места жительства, но я знаю, что на сегодняшний день из-за недостатка финансирования мало кто готов брать на себя ответственность за решение проблем покинутых людей. И мы, в свою очередь, готовы взять ответственность и поделиться тем опытом, который на протяжении многих лет мы приобрели с людьми бездомными, беспризорниками в Днепропетровске», - добавил Кольба.

Пастор Лина Слободенюк сообщила, что проект помощи бездомным для Киева полностью готов к реализации.

“На сегодня у нас есть проект, который мы хотели бы начать осуществлять в Подольском районе. И мы хотим приобрести здание в нежилом доме, вдали от жилых домов, в промышленной зоне, где мы могли бы сделать Центр реабилитации и восстановления личности”, - рассказала она.

Планируется, что в Центре будут содержать людей указанных категорий и параллельно адаптировать их социально, чтоб они могли, по словам Слободенюк, вернуться в нормальную жизнь или семью.

“Мы планируем там оказывать им и материальную помощь. Они будут там жить, будут питаться. Мы готовы все это организовывать, оказывать им психологическую помощь”, - заверила пастор.

По ее словам, есть люди, которые готовы работать в Центре.

В тоже время, отметила Слободенюк, в реализации проекта “Возрождение” рассчитывает на поддержку властей города.

По информации пасторов, такой Центр реабилитации в Киеве будет первым, хотя подобные проекты по оказанию помощи бездомным и брошенным людям реализуются в других городах, но на базах общин “Возрождения”.

Как сообщается в обнародованной на пресс-конференции справке, Духовный центр “Возрождение” относится к харизматическому движению христианской религии. Он основан в 2002 году Владимиром Мунтяном. Первое служение состоялось в Днепропетровске. Центр имеет более 200 филиалов в Украине, России, Беларуси и других странах СНГ.