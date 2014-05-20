Медики предлагают кандидатам в президенты подписать соглашение относительно медицинской стратегии Украины

Киев. 20 мая. УНИАН. Ведущие медики страны предлагают каждому кандидату на пост президента Украины подписать соглашение о взаимопонимании и взаимных обязательствах относительно реформирования и дальнейшего развития системы здравоохранения.

Об этом они заявили сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

В обращении медиков подчеркивается, что здоровье украинского народа и отечественная система здравоохранения находятся в катастрофическом состоянии.

За годы независимости Украине потеряла 7 млн. своих граждан, втрое уменьшилась численность детского населения, продолжительность жизни украинцев на 10 лет меньше, чем у европейцев.

По словам председателя Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Татьяны Бахтеевой, 87% населения нашей страны не довольны качеством предоставления медицинской помощи.

«23 года финансирование медицины идет по остаточному принципу. По рекомендациям ВОЗ, финансирование отрасли должно быть по меньшей мере 5% от ВВП. В Украине самая большая цифра была 3,8% от ВВП», - сказала Бахтеева.

Она отметила, что в Украине 12 млн. человек находятся на учете с сердечно-сосудистыми болезнями, 1 млн 200 тысяч официально - на учете больных сахарным диабетом. 1 млн – по поводу онкологических болезней.

«Наша страна остается среди лидеров по темпам развития эпидемии ВИЧ/СПИД в Европе и мире. Ежечасно 60 украинцев получают диагноз ВИЧ/СПИД. По этим показателям мы находимся на уровне таких стран, как Гана и Намибия», - отметила Бахтеева.

Обращение подписали ведущие представители медицинской общественности, науки и практического здравоохранения Украины.

Согласно этому договору, будущий президент обязуется безотлагательно приступить к модернизации отрасли на европейских принципах. Представители медицинской общественности подчеркнули, что берут на себя обязательство оказывать всестороннюю помощь следующему президенту независимо от его политической принадлежности.

Фото-новости с пресс-конференции:http://photo.unian.net/rus/themes/48369

Видео-запись пресс-конференции: http://www.unian.net/multimedia/video-1/715-mediki-predlagayut-kandidatam-v-prezidentyi-podpisat-soglashenie-otnositelno-meditsinskoy-strategii-ukrainyi.html