Гавриш представил книгу о парламентских выборах "Хроники затерянного мира"

Киев. 21 мая. УНИАН. Известный политический деятель, бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны, бывший вице-спикер парламента Степан Гавриш представил книгу "Хроники затерянного мира" о парламентских выборах.

Книгу представил сам автор на пресс-конференции в УНИАН.

По словам Гавриша, сначала он описывал хронику событий во время выборов 2012 года, делился своими размышлениями о парламентских выборах и выводах, которые из них нужно извлечь на страницах социальных сетей, потом пришла мысль оформить все это в книгу. Однако, по его словам, это книга не только о выборах 2012 года, а об избирательных традициях в Украине в целом.

"Книга переносит читателя хронологически от нынешних к выборам 2000-х, в нарушение моральных злободневных проблем украинской государственности. Автор, освещая способы их решения, раздваивается в двух мирах, которые переплетаются и дают возможность читателю самостоятельно задуматься и найти решение в том пространстве, которое ежедневно рядом, но мы его не замечаем, потому что правительство нашей страны этого не хочет", - говорится в аннотации к книге.

"Эта книга не является ни исповедью, ни воспоминаниями об избирательной кампании, это книга для политтехнологии процесса выборов, которые не изменились и не изменятся в ближайшее время, если мы не изменим политическую систему", - отметил Гавриш.

По его словам, сегодня есть очень большой спрос на новую систему, и не только потому что состоялся Майдан. В Украине назрела необходимость на смену отношений между обществом и властью. "Чтобы власть превратилась в институт помощи обществу", - заметил Гавриш. Политик рассказал, что в этой книге он опрашивает, какой была власть, насколько были коррумпированными выборы. "Выборы в Украине остаются советскими. С элементами импровизации. Для создания преимуществ правящей элите. Готовит и проводит их под неусыпным контролем власть", - говорится в первых строках книги.

В то же время, автор считает, что даже после Майдана ничего не изменилось и в ближайшее время ничего не изменится. "Для того, чтобы произошли перемены - нужны особые перезагрузки, а они автоматически не произойдут", - отметил он. По убеждению Гавриша, во власть должны прийти новые лица, с новыми программами и идеями.

Фото-новости с пресс-конференции:http://photo.unian.net/rus/themes/48377