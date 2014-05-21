Миссии наблюдения за выборами в Украине от Всемирого конгресса украинцев и УКК насчитывают свыше 450 человек

Киев. 21 мая. УНИАН. Всемирный конгресс Украинцев (ВКУ) и Украинский конгрессовый комитет (УКК) Америки организовали свои миссии наблюдателей за внеочередными выборами в Украине, в составе которых насчитывается в целом 458 человек.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщили председатель миссии ВКУ, федеральный судья США Богдан Футей и председатель УКК и сопредседатель наблюдательной миссии УКК в Украине Тамара Алексий.

Как отметил Футей, Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала 236 международных наблюдателей от Всемирого конгресса украинцев из 22 стран мира. Большинство этих наблюдателей имеют опыт мониторинга за избирательными процессами в Украине во время предыдущих выборов, в частности, парламентских выборов 28 октября 2012 г. и повторных выборов народных депутатов Украины в пяти проблемных округах 15 декабря 2013 г.

Международная миссия ВКУ, по словам Футея, - третья по величине международная миссия на внеочередных президентских выборах после наблюдательной миссии ОБСЕ, которая насчитывает 1056 человек и Европейской сети организаций с наблюдениями за выборами из 382 человек.

В день выборов наблюдатели от миссии ВКУ будут вести мониторинг в 21 области Украины, в том числе и там, где будут проходить выборы городских голов.

Как отмечалось, миссия ВКУ на выборах активно будет сотрудничать с миссией составляющей организации ВКУ - Украинским конгрессовым комитетом из 222 наблюдателей, а также наблюдателями от общественной сети ОПОРА и Комитетом избирателей Украины.

Главный наблюдатель миссии ВКУ, третий заместитель президента Всемирного конгресса украинцев Петр Штик отметил, что их наблюдатели являются добровольцами и сами покрывают свои расходы по проезду и проживанию в Украине. Среди них, в частности, украинцы из Молдовы, Беларуси, Франции, Польши и даже из России.

“Это обычные, но приверженные демократическим идеалам люди, которые болеют, чтобы Украина была единым, независимым и самостоятельным государством, и территориально целым”, - подчеркнул Футей.

За словами Алексий, участники миссии УКК так же являются добровольцами. Это люди как из Америки, так и из других стран. Они будут наблюдать как проходят выборы в 14 областях Украины, а также за выборами на заграничных участках в Америке.

Футей сообщил, что в день выборов, то есть 25 мая, миссия ВКУ предполагет сделать три информационных сообщения о том, как проходит голосование, а утром 26 мая — провести пресс-конференцию по результатам наблюдения.

“Мы надеемся, что выборы пройдут честно. Что наши наблюдатели будут отчитываться нам, что все прошло прозрачно и согласно международным стандартам избирательного процесса, чтобы все — вы и мы — могли быть горды, что наконец выборы в Украине были такими, какие мы все хотели видеть, и что мы все будем горды по той причине, что будет избран в первом или втором раунде президент с действительным волеизъявлением народа”, - резюмировал председатель миссии ВКУ.