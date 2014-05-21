ЦИК заказала до 50 тысяч номерных пластиковых пломб повышенной защиты для избирательных урн

Киев. 21 мая. УНИАН. Центральная избирательная комиссия заказала 40-50 тысяч номерных пластиковых пломб повышенной защиты, которые отвечают требованиям конструкции избирательных урн.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил президент Ассоциации производителей систем опломбирования (АПСО) Ростислав Цирень.

Он отметил, что в соответствии с требованиями Закона Украины «О выборах президента Украины», Центризбирком обеспечил участковые комиссии номерными пластиковыми пломбами повышенной защиты, которые отвечают требованиям конструкции избирательных урн, и специальными защитными сейф-пакетами для отправки оригиналов протоколов участковых комиссий в ОИК, от ОИК в ЦИК. «Пломбы стоят меньше гривни, на 30 тысяч избирательных участков было заказано около 40-50 тысяч номерных индикаторных контрольных пломб».

«Эти изделия имеют уникальную последовательную нумерацию, то есть каждая пломба имеет свой собственный номер, который не может быть ни уничтожен, ни воспроизведен, таким образом подделать их почти невозможно, они производятся на современном высококачественном оборудовании. Конструкция пломбы предусматривает невозможность ее замены, срыва, а затем повторной установки, она просто будет разрушена», - сказал он.

Также Цирень отметил, что эксперт-криминалист засвидетельствовал своим заключением, что эту пломбу невозможно открыть и повторно закрыть без видимых следов.

«Пломбы позволяют контролировать невозможность доступа к объекту: как-то избирательной урне, как-то к оригиналу протокола с мокрыми печатями и к другим объектам, которые будут опломбированы и опечатаны современными изделиями», - отметил эксперт.

Номерная индикаторная контрольная пломба будет особого цвета, традиционные цвета – зеленый, красный, желтый уже присутствуют на рынке, поэтому АПСО сделала пломбу, которой в мире нет, – фиолетового цвета, золотистая надпись ЦИК и малый герб Украины, и уникальный номер.

Технологии опломбирования и опечатывания работают как на правоохранительные органы, в частности для упаковки вещественных доказательств, так и для защиты тестов при ВНО, для контроля за лекарственными препаратами, контроля доступа к вакцинам.

Кроме этого Цирень отметил, что «бюллетени не позже чем за три дня до голосования доставляются в ТИК и хранятся в металлическом шкафу, но они опломбированы бумажной лентой, поэтому АПСО рекомендует членам избирательных комиссий изыскать возможность для приобретения пломб-наклеек, что оградит бюллетени от несанкционированного вмешательства».

Перед началом голосования члены избирательных комиссий осматривают урну и опломбировывают ее двумя пломбами, на каждую урну выделяются две номерные индикаторные контрольные пломбы.

После голосования урну осматривают, распломбировывают и проводится подсчет голосов. После определения результатов выборов оригиналы протоколов, первый и второй экземпляр с мокрыми печатями, в заклеенном сейф-пакете со специальными системами защиты доставляются в ОИК.

Большинство бюллетеней пакуются обычно в пакеты для мусора, их можно очень эффективно опломбировать при помощи специальной мешочной пломбы.

«Однако ЦИК централизовано не заказала мешочные пломбы и пломбы-наклейки, их можно приобрести у поставщиков во всех регионах Украины, производители АПСО представлены почти во всех городах», - отметил Цирень.