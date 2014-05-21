Молодежные организации призывают политиков забыть об амбициях и провести президентские выборы в один тур

Киев. 21 мая. УНИАН. Национальный Совет молодежных организаций Украины призывает политиков забыть об амбициях и провести выборы президента в один тур.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН, посвященной обнародованию официального заявления совета относительно выборов президента Украины 25 мая, сообщил председатель совета Константин Захаренко.

«Сейчас не время для амбиций политиков и амбиций вообще внутри страны. Наша задача, в первую очередь, всего народа и молодежи как движущей силы этого народа, сделать так, чтобы как можно быстрее в нашем государстве начал возрождаться порядок и мир. И мы видим залог этого в том, чтобы выборы состоялись в один тур», - отметил он.

По мнению Захаренко, необходимо как можно скорее начинать работать над возрождением страны и избирать президента, который «сможет вести государство вперед». В то же время, считает он, в ожидании второго тура, «кроме репутационных потерь для нашего государства, мы, в первую очередь, можем просто потерять нашу страну».

«Пока идет предвыборная риторика, никто не будет конкретно договариваться о самых простых вещах. Чтобы начать договариваться с Востоком Украины, нужно брать на себя ответственность, предпринимать конкретные действия, говорить конкретные слова», - сказал Захаренко.

Он отметил, что сейчас, согласно социологическим исследованиям, самым рейтинговым кандидатом в президенты Украины является Петр Порошенко, который «может одержать победу в первом туре».

«Мы считаем, что для государства наиболее выгодным будет, в целом для нашего народа будет важнейшим, чтобы мы показали всему миру, что есть один лидер, которому доверила наша страна возможность стать президентом и решать те проблемы, которые есть сейчас», - сказал Захаренко и отметил, что молодежь должна поддержать того кандидата, который реально имеет шансы на победу.

В свою очередь, председатель исполкома ВМОО "Союз молодых государственных служащих Украины" Павел Билоножко подчеркнул ответственность за кадровые назначения в стране. «Сейчас продолжается война, и эта война не только из автоматов и пулеметов. У нас происходит очень часто война документами и кадровыми назначениями», - сказал он и отметил, что часто происходят назначения на определенные должности тех людей, которые имеют отношение к силам, «лоббируемым из-за границы соответствующими структурами, в частности Российской Федерацией».

Он также отметил самые актуальные проблемы молодежи, в частности, трудоустройство и обеспечение жильем. «Мы верим в то, что большинство молодежи все же сделают свой правильный выбор и нас услышат по поводу наших заявлений - поддержать самого рейтингового кандидата Петра Порошенко», - сказал Билоножко.

Говоря о том, что протесты на Майдане начали именно студенты, председатель ВМОО "Украинская студенческая ассоциация" Стас Куценко высказал мнение, что если «мы сможем уже в первом туре показать результат, что президент легитимно избран, более 50% набрал», то это будет «логическим завершением Евромайдана».

Он призвал студентов проверить себя в избирательных списках и выразить свою позицию, придя на выборы 25 мая.

*** Национальный совет молодежных организаций Украины работает с 2003 года и объединяет 72 всеукраинские молодежные общественные организации с разными взглядами, идеями, социально-политическими платформами.

Фото новости с пресс-конференции: http://photo.unian.net/rus/themes/48390

Видеозапись пресс-конференции: http://www.unian.net/multimedia/video-1/716-ofitsialnoe-zayavlenie-natsionalnogo-soveta-molodejnyih-obschestvennyih-organizatsiy.html