При посредничестве “технических кандидатов” претенденты на должность президента пытаются увеличить свое представительство в УИК - мониторинг

Киев. 21 мая. УНИАН. При посредничестве “технических кандидатов” претенденты на должность президента Украины, в частности наиболее рейтинговые, пытаются увеличить свое представительство в УИК, особенно в руководящих составах участковых комиссий.

Об этом сказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН руководитель мониторингово-аналитической группы «Цифра» Назар Бойко, ссылаясь на собранную информацию относительно уровня проведенных замен членов ОИК и УИК в разрезе избирательных округов и областей.

Он напомнил, что по состоянию на 6 мая Окружные избирательные комиссии образовали более 32 тысяч УИК, и из общего количества в 354 тысячи человек 315 тысяч - члены УИК, поданные от кандидатов в президенты. Бойко обратил внимание, что согласно статье 30 закона “О выборах президента Украины”, можно досрочно прекращать полномочия члена УИК, если внесено соответствующее представление кандидатом в президенты.

“Теперь этот механизм используется совсем не для того, чтобы улучшать работу участковых избирательных комиссий в случае, если ее член заболел или отказался работать в комиссии, а для того, чтобы предоставлять определенные преференции кандидатам, которые имеют кадровый потенциал, имеют финансовый и административный ресурсы, чтобы увеличить свое представительство в УИК”, - заявил Бойко.

Мониторинговая группа установила, что за период с 6 по 14 мая было осуществлено 5688 таких манипуляций.

“Мы вычислили, что было 5 тысяч 688 членов УИК, которые представляли в участковых комиссиях одних кандидатов, а через неполных две недели они представляли в избирательных комиссиях других кандидатов. Начали разбирать ситуацию, и выявили кандидатов, у которых больше всего попарных связей”, - отметил руководитель группы “Цифра”.

Соответствующая таблица с демонстрацией количества взаимных переходов между всеми кандидатами в президенты была представлена журналистам на пресс-конференции. Комментируя ее, Бойко отметил, что наиболее активно в эти процессы были вовлечены пары кандидатов: Юлия Тимошенко - Зорян Шкиряк (1126 взаимных переходов), Тимошенко - Николай Маломуж (1118), Маломуж - Шкиряк (621); Петр Порошенко - Василий Куйбида (429 взаимных переходов), Порошенко - Александр Клименко (372); Михаил Добкин - Ренат Кузьмин (219 взаимных переходов).

“Мы посмотрели на качественный срез данных. Например, из 1267 членов УИК, которые были вначале у Тимошенко и которые позже оказались по квотам других кандидатов, то из этого количества сначала 124 были председателями УИК, 76 - заместителями председателей, 135 секретарями и 934 — просто членами УИК. Позже, через две недели, разбивка тех же людей: 494 оказались на должностях председателей УИК, 198 - на должностях заместителей комиссий, 249 - секретарей и только 326 оказались на должностях членов УИК", - рассказал представитель мониторинговой группы, отметив, что в результате количество людей в руководящем составе возросло с 335 до 941.

В частности, по Порошенко, по его информации, это соотношение 177 и 357 членов УИК на должностях председателей, заместителей и секретарей участковых комиссий.

“Мы установили, что эта деятельность со стороны кандидатов в президенты целенаправленная и спланированная. Все эти манипуляции делаются для того, чтобы улучшить свой результат голосования в день выборов”, - сказал Бойко, в качестве примера приведя норму, что именно УИК решает, считать ли действительным бюллетень с какими-то особыми отметками.

“Если комиссия контролируется нужным кандидатом, то бюллетень с отметкой за соответствующего кандидата будет зачтен, если не за своего кандидата, соответственно, комиссия может проголосовать, что бюллетень признан недействительным. Таким образом, можно влиять на количество бюллетеней за своего кандидата”, - разъяснил Бойко.

“Эти данные свидетельствуют о том, что сохраняется на выборах понятие “технических кандидатов”. Хотя утешает, что это происходит не на таком уровне как это было в 2012 г., когда ПР имела до 40 технических политических партий...”, - резюмировал он.

Бойко анонсировал пресс-конференцию ориентировочно через неделю после дня выборов, на который представят результаты обработки данных относительно нынешних выборов.

“Тем самым мы хотим положить начало определенному этапу, возможно, предварительному для реформирования административной системы выборов в Украине. Поскольку даже без этих ситуаций, о которых мы говорили сегодня, существует множество других проблемных моментов”, - отметил он.