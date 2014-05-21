25 мая в Киеве состоится фестиваль под лозунгом “Не пасуй - голосуй!” с целью привлечения молодежи к выборам

Киев. 21 мая. УНИАН. 25 мая в Киеве состоится фестиваль под лозунгом “Не пасуй - голосуй!” с целью привлечения молодых избирателей к голосованию.

Об этом сообщил один из организаторов Автомайдана Сергей Коба на пресс-конференции в УНИАН.

По словам Кобы, фестиваль пройдет в рамках акции Автомайдана “Не ЗЛИй Україну”.

Как сообщил Коба, во время выборов молодые люди в Украине часто не шли голосовать, поскольку считали, что они ничего не могут изменить. По мнению Кобы, последние события в Украине показали, что “эта страна будет двигаться вперед только при помощи молодежи, которая является основной движущей силой”.

По его словам, поэтому по примеру внепартийной инициативы в США “Rock the vote!” “мы решили сделать украинский аналог”- “Не пасуй - голосуй!”.

В свою очередь, основатель парка экстремальных развлечений Х-Park и фестиваля экстремальных видов спорта Free Game Юрий Зозуля сообщил, что для того, чтобы бесплатно попасть на фестиваль 25 мая, который будет проходить в Х-Park (в парке Дружбы народов) в 18.00, необходимо после голосования на участке подойти к волонтерам Автомайдана и взять браслет акции, а если таких волонтеров не будет, то сфотографироваться на фоне избирательного участка и фотографию показать при входе на фестиваль.

По его словам, на фестиваль, смета которого - свыше 3,5 млн. грн, в действительности израсходовано 300 тыс. грн, поскольку много для фестиваля было сделано бесплатно.

Фронтмен группы “Вопли Видоплясова” Олег Скрипка заявил, что решил поддержать эту инициативу, потому что “такими событиями мы шагаем вперед, мы формируем будущее”.

Он считает, что эта инициатива политическая, хотя не ведется агитация за конкретных кандидатов, а только за то, чтобы вовлечь молодежь в голосование.

“Она (инициатива - УНИАН) политическая, но в хорошем смысле. Ведь одно дело, когда задействовать артистов просто поддержать какую-то конкретную политическую силу, а данное событие - активизировать именно молодежь проявлять свою позицию гражданина”, - отметил Скрипка.

Коба сообщил, что на фестивале будут выступать группы “ВВ”, “Друга ріка”, “Скрябін” и “ТІК”.