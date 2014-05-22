Киев. 22 мая. УНИАН. В Украине запускается новый медийный проект - журнал и сайт «Новое Время страны».

Об этом главный редактор журнала и сайта «Новое Время страны» Виталий Сыч сообщил на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, новый проект запускает часть бывшей команды журнала «Корреспондент» и крупнейшая инвестиционная компания Dragon Capital.

В проекте будут участвовать редакторы и журналисты, которые много лет работали в журнале и онлайн-версии «Корреспондента».

Сыч отметил, что многие сотрудники уволились после того, как проект купил новый собственник – бизнесмен Сергей Курченко, после чего в издании резко изменилась редакционная политика.

«Теперь мы собрались вновь - 60-70% прежнего состава, кроме того, к нам присоединились новые ребята из «Коммерсанта», Forbes»,- сообщил он.

Первый номер еженедельного журнала «Новое Время страны» вышел 16 мая. Журнал должен был выйти тиражом чуть больше 15 тыс. экземпляров.

Сыч отметил, что поскольку первый номер журнала разошелся очень быстро, тираж второго номера был увеличен до 17 тыс.

Общественно-политическое издание выходит на русском языке и будет распространяться во всех городах Украины.

Сыч сообщил, что новое издание будет иметь более современный дизайн, в статьях больший акцент буде делаться на авторские мнения и новые лица современной Украины.

«Мы предлагаем новый, на наш взгляд, более качественный продукт, чем то, что мы делали раньше, мы несколько изменили структуру, осовременили дизайн, но наши принципы остались прежними», - сказал Сыч.

По его словам, редакция журнала планирует не только честно писать о событиях в Украине, но и сообщать об успешном опыте других стран, в частности в проведении реформ.

По словам Сыча, целевая аудитория журнала - жители городов-миллионников, в первую очередь - Киева.

« Я думаю, он (Киев — УНИАН) будет потреблять 50-60% тиража», - добавил он.

Сыч также сообщил, что в первой половине июня планируется запустить сайт «Новое Время страны».

«Наши разработчики говорят, что это будет 15 июня, мы, конечно, хотим, чтобы это было раньше», - отметил он.

По словам Сыча, на сайте будет оригинальный контент, авторы, которые будут писать непосредственно на сайт.

«Среди журналистов там есть ребята с Ленты.Ру, которые переехали из Москвы», - добавил Сыч.

На сайте также будет большая блог-платформа, объединяющая лидеров мнений.

Кроме того, материалы журналистов печатного издания также будут чаще появляться на сайте.

«Мы понимаем, что начинаем в трудное время, рекламный рынок почти лежит в этом году, но мы надеемся, что ситуация начнет выравниваться», - добавил Сыч.

Кроме того, он сообщил, что после запуска сайта редакция займется созданием электронной версии журнала.

По словам Сыча, журнал и сайт будут на русском языке.

«Мне кажется, важно создать какой-то альтернативный источник информации, который бы конкурировал с российской пропагандой, и который был бы востребован и на востоке страны, и в центре», - сказал он.

Генеральный директор инвестиционной компании Dragon Capital Томаш Фиала, в свою очередь, сообщил, что заинтересован в поддержке независимых медиа в Украине, т. к. без них невозможно развивать демократию, без которой, в свою очередь, не может быть развитой экономики.

Он также сообщил, что общая инвестиция в проект составила около 2,5 млн дол.