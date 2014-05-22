Руководство сети химчисток "Ун Моменто" заявило о попытке рейдерского захвата помещения на ул.Тарасовской, 21

Киев. 22 мая. УНИАН. Руководство сети одной из известных киевских химчисток заявило о попытке рейдерского захвата помещения компании по улице Тарасовской, 21 судьей Киевского апелляционного хозяйственного суда.

Об этом в ходе пресс-конференции в УНИАН заявила генеральный директор сети химчисток “Ун моменто” Светлана Юлдашева.

“В июне 2013 года судья Репина, являющаяся одновременно председателем ОСББ подала исковое заявление в административный суд о признании недействительной приватизации помещения, которое принадлежит химчистке с 2007 года”, - сообщила Юлдашева.

По ее словам, в процессе приватизации в 2007 году иностранный инвестор предприятия уплатил несколько миллионов гривен в бюджет. До приватизации данное помещение находилось еще с 1996 года в распоряжении химчистки на правах аренды.

Кроме того, Юлдашева отметила, что химчистку обвиняют в нарушения экологических норм. При этом компания прошла не одну проверку компетентными органами, и ни одна проверка не показала каких-либо нарушений.

“Несмотря на то, что суд тогда вынес решение в пользу химчистки, сейчас судья подала кассационное исковое заявление в Высший административный суд, где работает ее супруг и у меня есть очень большие сомнения, что будет вынесено справедливое решение”, - сказала Юлдашева.

По словам директора химчистки, судья, заключив договор с охранной компанией, запретила въезд клиентам на территорию химчистки, а 13 апреля лично отключила воду в помещении, при этом водоснабжение до сих пор не восстановлено.

Присутствовавший на конференции управляющий партнер украинской юридической группы “Оптима” Роман Петрученко, представляющий интересы химчистки, отмечает целый ряд нарушений при организации и деятельности ОСББ.

“Ознакомившись с документами, мы поняли, что здесь тотальная коррупция и нарушение на нарушении всех норм действующего законодательства”, - сказал Петрученко.

Он уточнил, что речь идет о несоответствии подписей при регистрации ОСББ, где были фамилии людей, не имеющих права собственности в доме или вообще умерших.

Петрученко сообщил также, что по одним и тем же решениям ОСББ выставляет разные счета за пользование придомовой территории, которые в разные месяцы составляют от 2 тыс. грн до 50 тыс. грн в месяц.

По словам представителя балансодержателя части помещений в доме Генеральной дирекции по обслуживанию иностранных представительств Виктора Туркоты, деятельность ОСББ ограничивает и их права.

“Данный дом около 20-ти лет находился на балансе Генеральной дирекции по обслуживанию иностранных представительств и был построен для обслуживания дипломатического корпуса. На данный момент там проживают послы и консулы европейских стран, которым незаконно ограничивают доступ к некоторым помещениям, где находятся их вещи”, - сказал Туркота.

Он сообщил, что в связи с этим неоднократно вызывались представители правоохранительных органов, было открыто уголовное производство, но вскоре оно было закрыто.

В защиту своих прав коллектив химчистки намерен в пятницу 23 мая провести акцию протеста под зданием Высшего административного суда Украины, который, по словам директора компании, соберет около 200 сотрудников и представителей общественности.

Справка УНИАН. Сеть химчисток “Ун моменто” была основана в 1996 году, отделения сети представлены во всех городах-миллионниках. В разных отделения компании работает около 400 человек.

Фото новости с пресс-конференции: http://photo.unian.net/ukr/themes/48439