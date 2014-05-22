Павличенко-старший заявляет об открытии в отношении него и его сына трех новых сфальсифицированных дел

Киев. 22 мая. УНИАН. Дмитрий Павличенко, который был осужден, а впоследствии амнистирован по делу об убийстве судьи Шевченковского районного суда Киева Сергея Зубкова, заявляет об открытии в отношении него и его сына Сергея трех новых сфальсифицированных уголовных дел.

Об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

"За последнее время в отношении меня и моей семьи, как я думал, было сфабриковано одно дело, а теперь узнал, что их три. И в ближайшие дни меня и сына (мой сын сейчас защищает страну на восточных рубежах) должны арестовать", - сказал Павличенко.

В то же время, на вопрос журналистов, какие дела и по каким статьям Уголовного кодекса они возбуждены, он конкретно не ответил, отметив, что о существовании этих дел «узнал две недели тому назад».

«Первое дело - якобы угроза свидетелю, по двум другим прохожу в качестве свидетеля, но все это (процессуальный статус - УНИАН) можно в любое время переквалифицировать", - сказал Павличенко.

Павличенко считает, что его и сына вновь пытаются привлечь к уголовной ответственности в связи с активной гражданской позицией по защите прав незаконно обвиняемых, которую он занял после своего освобождения из заключения.

"Это связано с моей активной позицией, потому что я глава комиссии по защите незаконно обвиняемых", - сказал Павличенко.

Справка УНИАН. 2 октября 2012 года Голосеевский райсуд Киева приговорил Дмитрия Павличенко к пожизненному заключению, а его сына Сергея - к 13 годам лишения свободы за убийство судьи Шевченковского райсуда Киева Зубкова.

Судья Зубков был убит 21 марта 2011 года в подъезде своего дома в Киеве.

14 января 2013 года Апелляционный суд Киева решил провести частичное судебное следствие в рамках рассмотрения жалобы на приговор отца и сына Павличенко. В своей жалобе на приговор Павличенко просили генерального прокурора Виктора Пшонку возбудить уголовное дело в отношении следователя столичной прокуратуры, который, по их утверждению, сфальсифицировал материалы допроса одного из основных свидетелей. Также обвиняемые заявляли, что к ним применяли пытки.

23 января в 2014 г. Высший специализированный суд по рассмотрению уголовных и гражданских дел оставил в силе приговор отцу и сыну Павличенко.

Павличенко были освобождены во исполнение постановления Верховной Рады Украины "Об освобождении политзаключенных", которое было принято 24 февраля и предусматривало освобождение 23 человек в стране, в том числе отца и сына.