Аграрии назвали свои требования к будущему президенту Украины

Киев. 22 мая. УНИАН. Будущий президент Украины в развитии агропромышленного сектора страны должен сделать ставку на средних и мелких товаропроизводителей, искоренить коррупцию в отрасли, а также создать условия для роста благосостояния украинского села.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил сопредседатель «Селянского майдана», глава партии «Возрождение села» Дмитрий Воронин.

«Новый президент, который придет, должен определить среднего товарного производителя на селе как основное звено в системе обеспечения продуктами питания Украины», - сказал Воронин.

По его словам, президент страны также должен позаботиться об улучшении условий кредитования сельхозпроизводителей, добившись снижения процентной ставки до 3-5% годовых с 15-20%, которые действуют в Украине сейчас.

Особенно остро в отечественном АПК, по словам председателя Киевского областного союза сельскохозяйственных предприятий Владимира Проценко, также присутствовавшего на пресс-конференции, стоит вопрос искоренения коррупции. Проценко подчеркнул, что именно борьба со взяточничеством должна быть первоочередной задачей будущего президента Украины.

«У нас должен быть лидер, который отрежет руки, а если можно и головы, тем, кто будет у селян брать взятки», - сказал он.

По словам Проценко, среди приоритетов у будущего главы государства, если он хочет стимулировать развитие сельского хозяйства, должно быть сохранение на ближайшие 5 лет льготного режима налогообложения аграриев, а также обеспечение достойной зарплаты жителям сельской местности и развитие инфраструктуры села.

Среди всех кандидатов на пост президента, по мнению аграриев, справиться с озвученными задачами, возглавляя государство, сможет Петр Порошенко.

«Мы для себя приняли такое решение – мы поддерживаем как единого кандидата от демократического лагеря Петра Алексеевича Порошенко», - сказал Воронин.

При этом он подчеркнул важность избрания президента Украины уже в первом туре и обратился ко всем украинским сельхозпроизводителям с призывом поддержать Порошенко на будущих выборах.

Как сообщал УНИАН, согласно последним обнародованным на этой неделе социологическим опросам, за Порошенко готовы проголосовать от 45 до 53% избирателей, в то время как за его ближайшего конкурента - Юлию Тимошенко - 8-10%.

Досрочные выборы президента Украины должны состояться 25 мая.