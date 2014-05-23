Самые масштабные избирательные кампании провели Порошенко, Тимошенко и Гриценко - ОПОРА

Киев. 23 мая. УНИАН. Самые масштабные избирательные кампании провели кандидаты на пост президента Украины Петр Порошенко, Юлия Тимошенко и Анатолий Гриценко.

Об этом сообщил на пресс-конференции в УНИАН аналитик Гражданской сети ОПОРА Александр Клюжев.

«По результатам наблюдения, самые масштабные предвыборные кампании провели кандидаты на пост президента Украины Петр Порошенко (первое место по уровню активности), Юлия Тимошенко, Анатолий Гриценко, Олег Тягнибок, Олег Ляшко», - сказал Клюжев и отметил, что этот рейтинг отражает охват кандидатами избирательных округов агитационной деятельностью и характеризует масштабность избирательной кампании каждого претендента на пост главы государства.

По результатам мониторинга ОПОРЫ, самым распространенным видом предвыборной агитации стал медийный (публикации, сообщения, выступления, сюжеты в местных СМИ). В этом сегменте агитации первое место заняла Тимошенко.

Второй по популярностью является внешняя реклама, где наиболее активно отметился Порошенко.

По словам Клюжева, прямая работа с избирателем (кампания «от двери к двери», сбор подписей, переписки, встречи) меньше всего проводилась на этих выборах всеми кандидатами.

Он также сообщил, что уличная агитация (митинги, шествия, демонстрации, пикеты; работа в палатках; распространение печатных агитационных материалов; концерты, представления, спортивные соревнования, демонстрация фильмов и пр.) занимает третью позицию, и ее больше всего применяла Тимошенко.

Как сказал Клюжев, наиболее мощные сети избирательных штабов в округах развернули Тимошенко, Порошенко, Гриценко, Тягнибок, Ляшко. Почти не имеют своих постоянно действующих организационных структур в округах Андрей Гриненко, Владимир Саранов, Василий Цушко, Вадим Рабинович, Ренат Кузьмин.

Клюжев отметил, что с активизацией агитационных мероприятий на финальном этапе избирательной кампании участились случаи незаконной агитации и других злоупотреблений со стороны кандидатов. По его словам, наблюдатели фиксируют почти во всех регионах Украины всплеск «грязной агитации», объектами которой в первую очередь являются Тимошенко и Порошенко. Кроме того, типичными стали случаи распространения агитационной продукции без выходных данных и размещения ее в запрещенных законом местах. В частности, фактически массовыми являются случаи распространения так называемой «джинсы» – политической рекламы в печатных СМИ без соответствующей маркировки и под видом новостных материалов.

В ОПОРЕ отмечают, что впервые за все годы независимости Украины государство столкнулось с настолько масштабным противодействием свободному волеизъявлению граждан. Признанные Генеральной прокуратурой террористическими организации «Донецкая народная республика» и «Луганская народная республика» совершают преступления против избирательных прав граждан. Мишенью террористов стали члены избирательных комиссий, помещения, имущество и оборудование соответствующих комиссий.