В 14 из 22 округов в Донецкой области и в 9 из 12 в Луганской выборы могут быть сорваны – КИУ

Киев. 23 мая. УНИАН. Генеральный директор Комитета избирателей Украины Александр Черненко не исключает, что в 14 из 22 округов в Донецкой области и в 9 из 12 в Луганской президентские выборы могут быть сорваны.

Об этом он сказал сегодня во время пресс-конференции в УНИАН.

«Методы, которыми действуют провокаторы, срывающие выборы, известны. Это - захват в заложники членов или председателей комиссий, это вмешательство во время работы, заседаний комиссий с угрозами, запугиваниями, уничтожение техники, документации, попытка завладения печатями», - подчеркнул Черненко.

Кроме того, он отметил постоянный психологическое, а иногда и физическое давление на членов комиссий, а также напомнил о запугивании избирателей.

Руководитель КИУ также отметил, что в Донецкой и Луганской областях проживает около 14% избирателей от общего количества.

«Я думаю, что на трети (округов - УНИАН), то есть 4-5% избирателей, - для них будут созданы условия для голосования. А для 70% избирателей, возможно, таких условий создано не будет», - сказал Черненко.

В то же время он выразил убеждение, что с точки зрения законности, легитимности выборов это не повлияет на результаты выборов.

«Закон сегодня не просто позволяет, а обязывает Центральную избирательную комиссию подбить результаты выборов, независимо от количества участков, на которых эти выборы состоялись или нет», - добавил эксперт.