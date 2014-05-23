Украинские телеканалы в целом объективно освещали избирательную кампанию - мониторинг

Киев. 23 мая. УНИАН. Украинские телеканалы в целом объективно освещали президентскую избирательную кампанию в стране.

Об этом шла речь сегодня на пресс-конференции в УНИАН на презентации предварительных результатов мониторинга освещения избирательной кампании.

Эксперт Совета Европы по вопросам медиа-мониторинга Расто Кужел отметил, что на сегодняшний день украинское медийное пространство находится под впечатлением от событий на востоке Украины, и это, конечно, повлияло на то, как украинские СМИ освещают избирательную компанию. Он отметил, что в украинских медиа в ходе нынешней избирательной кампании было меньше «джинсы», чем на предыдущих выборах, в то же время остается влияние мнения владельца на редакционную политику того или иного СМИ.

"Но на этот раз выборы освещаются намного более объективно, намного полнее по сравнению с тем, что мы наблюдали на предыдущих кампаниях", - отметил Кужел.

По его словам, позитивным является появление на разных каналах большого количества ток-шоу, где кандидаты могли свободно выражать свою позицию. Также он высоко оценил проведение на Первом национальном предвыборных дебатов.

Шеф-редактор проекта "Телекритика" Наталия Лигачева проинформировала, что ее организация провела несколько мониторингов по соблюдению свободы слова в Украине. Она отметила, что их исследования показали, что эта избирательная кампания прошла в лучших условиях, чем предыдущие.

"Наши мониторинги не зафиксировали ограниченность телеканалов в какой-то критике власти", - отметила она.

Лигачева согласилась с тем, что большинство телеканалов в своей редакционной политике руководствуются интересами их владельцев, но не было "самоцензуры под давлением власти". При этом она отметила, что на первый план вышла другая проблема - непрофессионализм журналистов, когда односторонняя информация подавалась не из-за цензуры, а из-за неспособности того или иного журналиста найти необходимый баланс.

Лигачева сообщила, что их мониторинг показал значительное уменьшение «джинсы» в центральных и региональных СМИ. По ее словам, вообще не было «джинсы» на Первом национальном, отказались от джинсы также "1+1" и СТБ, которые показывали кандидатов исключительно в контексте общественно важных новостей. Остались такие материалы на «Интере», «5 канале», - сказала эксперт.

Председатель комитета "Равенство возможностей" Александр Чекмышев отметил, что мониторинг показал, что на телевидении исчезли табуированные фамилии политиков и выросло количество независимых экспертов. Также он подчеркнул, что представители центральной власти ни разу не выступали в роли агитаторов за какого-то кандидата.

Он рассказал, что мониторинг, проведенный с 16 марта по 17 мая, показал, что телеканалы, хотя и не так грубо, как раньше, все же демонстрировали симпатии к тем или иным кандидатам. Чекмышев отметил, что «1+1», «5 канал», ТВi предоставляли незначительное преимущество Петру Порошенко. Первый национальный и СТБ, хотя также уделили Михаилу Добкину больше внимания в нейтральной тональности, в то же время активно его критиковали. Определенный баланс демонстрировал «Интер», но это касалось лишь цифровых показателей, потому что относительно контента – здесь эксперты заметили регулярное применение технологии «фальшивого нейтралитета», который был направлен против Юлии Тимошенко. Самыми сбалансированными были телеканалы ІСТV и ТРК «Украина» - первый почти «выровнял эфир 2-х основных кандидатов (Порошенко и Тимошенко), а второй - трех (Порошенко, Тимошенко и Добкина). Самыми критическими были телеканалы ТВi (Тигипко, Тимошенко), «Интер» (Добкин), «1+1» (Тимошенко, Добкин) и «5 канал» (Симоненко). Первый национальный, хоть и достиг безусловного успеха, обеспечив дебаты, в то же время в новостийном контенте допустил значительное преимущество в информации о выполнении свои должностных обязанностей Арсением Яценюком, Александром Турчиновым, а также другими правительственными чиновниками, что доминировало над сообщениями о выборах, сказал эксперт.

Главный редактор сайта Media Sapiens Диана Дуцык также представила мониторинг по освещению событий Украины в российских СМИ. Она отметила, что в российских СМИ велась активная пропаганда. "Российские СМИ всеми возможными способами пытаются поставить под сомнение легитимность украинских выборов, и очень много месседжей российская пропаганда транслирует на запад, и их, к сожалению, подхватывают западные СМИ", - отметила она.